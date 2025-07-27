كلباء يستعير عيسى خلفان من العين



تعاقد نادي كلباء، مع لاعب منتخبنا الأولمبي عيسى خلفان (22 عاماً)، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من نادي العين، وسيتم قيده في فريق تحت 23 سنة في قائمة «النمور» المشاركة في دوري الرديف للمحترفين، والذي شهد ظهور اللاعب للمرة الأولى موسم 2018 - 2019، لتصل مشاركته إلى 3934 دقيقة موزعة على 69 مباراة، وسجل خلالها 35 هدفاً، وفي الموسم الماضي، ظهر مع العين في 566 دقيقة موزعة على 17 مباراة وسجل هدفاً واحداً، بينما لم يظهر مع الفريق الأول للعين سوى في 58 دقيقة موزعة على 4 مباريات منذ موسم 2020 - 2021، واقتصرت مشاركته في الموسم الماضي على 10 دقائق فقط.