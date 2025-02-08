الزمالك يتعاقد رسمياً مع المغربي صلاح الدين مصدق

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادما من نهضة الزمامرة.

وقال النادي عبر حسابه على إكس "رحبوا معنا بأسد الأطلس صلاح الدين مصدق".

ولم يعلن النادي عن مدة التعاقد مع اللاعب أو قيمة الصفقة.

وقال اللاعب في مقطع مصور عبر منصة إكس الخاصة بالزمالك "فخر كبير للعب في فريق بحجم الزمالك وأتمنى إسعاد الجماهير. جميع اللاعبين كبار وأتشرف بمجاورتهم ومعجب (بمحمود عبد الرازق) شيكابالا وأحمد سيد (زيزو) وعبد الله السعيد وجميع اللاعبين".

وأضاف أنه يريد تقديم إضافة للفريق ويسعى لتحقيق الألقاب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر بعد 12 جولة.

وشارك المدافع (26 عاما) مع الزمامرة، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المغربي، في 17 مباراة وسجل هدفين.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري للموسم الحالي 2024-2025 في وقت لاحق اليوم.