8 صفقات تكشف نوايا الوصل في استعادة الألقاب

كشف الوصل من خلال 8 صفقات نفذها في سوق الانتقالات الصيفية، عن نواياه الواضحة في الموسم الجديد في العودة إلى منصات التتويج بعد ثنائية الدوري والكأس في الموسم قبل الماضي، من خلال تميزه الإداري في إعادة ترتيب أوراقه واتخاذ العديد من الخطوات المهمة التي تجعل «الإمبراطور» قوة ضاربة في الموسم الجديد بعد أن أنفق النادي، حسب مصادر مختلفة، ما يعادل قرابة 100 مليون درهم على صفقاته، دعماً من القيادة العليا للنادي. وكسب الوصل صفقات مميزة بعد دراسة متأنية.

حيث كسب توقيع البرتغالي بيدرو مالهيرو «ظهير أيمن» من طرابزون التركي بقيمة مالية بلغت 8 ملايين يورو، وتعاقد مع البيروفي ريناتو تابيا «ارتكاز» من ليغانيس الإسباني في صفقة انتقال حر، إضافة إلى الكولومبي برايان بالاسيسوس «جناح أيمن» معاراً من اتلتيكو مينيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 1.5 مليون يورو.

وكسب النادي هوغو نيتو «ظهير أيسر» من بوتافوغو البرازيلي بتكلفة قدرها 2.5 مليون يورو، بجانب فوزه بتوقيع البرازيلي ريناتو جونيور «مهاجم» من فيبورغ الدنماركي بصفقة قدرت بقيمة 1.3 مليون يورو، البرازيلي أدريلسون سيلفا «متوسط دفاع» من ليون الفرنسي مقابل 2.2 مليون يورو،.

كما تعاقد الوصل مع البرازيلي ماتيوس سالدانا «مهاجم» من فرينفاروتشي المجري في صفقة قدرت بأكثر من 5 ملايين يورو بقليل، بجانب البرازيلي جابريل فاريتا «مدافع مقيم» بصفقة مالية ترددت أنباء أنها بلغت 3 ملايين يورو، وينتظر أن يعلن عن صفقة تاسعة بتعاقده مع لاعب أجنبي.

وسبق ذلك نجاح إدارة النادي، في التعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفاً للصربي ميلوش الذي انتقل لتدريب الشارقة، وجاء التوقيع مع كاسترو في وقت مبكر ونموذجي منحه الفرصة لمتابعة ملف التعاقدات.

تجديد التعاقد

فيما مثلت خطوة تجديد التعاقد مع فابيو ليما نجم الفريق صاحب الشعبية الكبيرة وسط الجماهير، أبرز التحديات التي نجحت فيها الإدارة ورفعت الروح المعنوية للجماهير، مع تجديد التعاقد مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني أحد الركائز المهمة التي قادت «الإمبراطور» إلى الفوز بالألقاب في الموسمين الماضيين، وبالمقابل حسم النادي موقفه مبكراً من بعض العناصر الوطنية والأجنبية التي غادرت الكشوفات.

وعلى مستوى التحضيرات بدأ الوصل، إعداده مبكراً على ملعبه وغادر إلى هولندا التي يتواجد بها حالياً حيث يؤدي المرحلة الثانية من الإعداد مع خوضه لعدد من الوديات التي بدأت فعلياً الأسبوع الماضي على أن تعود بعثته إلى دبي يوم 31 الجاري، لمواصلة الإعداد والتأهب لخوض المباريات الرسمية التي يستهلها بلقاء ضيفه بني ياس يوم 17 أغسطس المقبل لحساب الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وبعد نجاحاته السابقة في كل الملفات، فإن جماهير النادي تترقب مشاهدة الفريق بأرضية الملعب، وسط طموحات كبيرة بقدرته على التتويج بالألقاب وتكرار النجاح الذي حققه في الموسم قبل الماضي عندما أحرز ثنائية «الدوري والكأس».