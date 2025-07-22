أليغري يعوّل على خبرة مودريتش لاستعادة أمجاد ميلان

يعتزم مدرب ميلان الإيطالي ماسيميليانو أليغري الاعتماد على خبرة لاعب الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش المنتقل إليه من ريال مدريد الإسباني لاستعادة أمجاد الفريق اللومباردي.

وانتقل مودريتش إلى صفوف ميلان في صفقة حرة بعد مشاركته في صفوف ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث انتهى مشواره بالخسارة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 - 4 في نصف النهائي.

ورأى أليغري في مؤتمر صحفي في سنغافورة، حيث يلتقي فريقه مع أرسنال الإنجليزي في مباراة ودية غداً، أن خبرة مودريتش (39 عاماً) وميزاته القيادية ستسهمان باستعادة أمجاد ميلان والعودة للمشاركة في دوري الأبطال مجدداً.