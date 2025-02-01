العين يفاوض المصري زيزو نجم الزمالك

كشفت وسائل إعلام مصرية عن مفاوضات يجريها نادي العين حاليا مع نجم الزمالك المصري أحمد سيد زيزو، للانضمام لصفوف الفريق البنفسجي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة الدستور المصرية أن مندوب العين وصل القاهرة للاجتماع باللاعب الذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري، وعرض عليه الانضمام للعين بعقد انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وتترقب جماهير العين أخبارا سعيدة تتعلق بدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي استعدادا للمشاركة في النسخة 21 من كأس العالم للأندية المقرر اقاماته في يونيو المقبل بالولايات المتحدة.