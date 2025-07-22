العين يدعم صفوفه بـ 12 مقيماً تحضيراً للموسم الجديد

بعد الكبوة التي تعرض لها بالموسم المنصرم وتسببت في خروجه خالي الوفاض بعد مشاركته في 6 بطولات داخلية وخارجية بما في ذلك دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات، وكأس العالم للأندية، فضلاً عن البطولات المحلية الثلاث متمثلة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يستشرف العين موسماً جديداً 2025-2026 يسعى خلاله لتعويض جماهيره واستعادة قوته وبريقه والعودة إلى منصات التتويج على المستويين الداخلي والخارجي بعد إعلانه رسمياً المشاركة في بطولة الأندية الخليجية.

وشهدت الفترة الماضية التي سبقت مشاركة الفريق البنفسجي في كأس العالم للأندية تحركات إدارية واسعة لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين خصوصاً من فئة المقيمين، إذ تعاقد مع 5 مقيمين جدد بالإضافة للمتواجدين مسبقاً في القائمة ليبلغ عدد المقيمين الذين يتوقع أن يعتمد عليهم الفريق بصفة أساسية خلال الموسم الجديد 12 مقيماً من جنسيات عدة شملت المغرب، وسلوفينيا، والنمسا، والسنغال، ومالي، ونيجيريا، والأرجنتين.

وشملت قائمة المقيمين الجدد كلاً من المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك «21 عاماً»، والمدافع المغربي يحيى بن خالق «23 عاماً»، والظهير النمساوي أديس ياسيتش «22 عاماً»، والجناح المغربي نسيم الشاذلي «22 عاماً»، ومواطنه المهاجم الحسين رحيمي «23 عاماً»، بالإضافة لـ 7 آخرين متواجدين مسبقاً والذين ظهروا بالقميص البنفسجي خلال فترة متفرقة في مسابقات الموسم المنصرم، وهم المدافع السنغالي أمادو نيانج «19 عاماً»، ومتوسط الميدان المالي تراوري «20 عاماً» ومواطنه المدافع درامان كوماري «20 عاماً»، ومتوسط الميدان الغاني حميد محمد «19 عاماً»، وزميله في الوسط النيجيري جوشوا «18 عاماً» ومواطنه الجناح النيجيري ساركي «21 عاماً»، والجناح الأرجنتيني سنابريا «21 عاماً».

وجوه جديدة

وبدا واضحاً أن المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين سيعتمد بشكل كبير على أغلب اللاعبين المقيمين بعد أن أشرك 6 منهم في كأس العالم للأندية وهم أمادو نيانج، وتراوري، وراتنيك، والشاذلي، ويحيى بن خالق، وإديس ياسيتش، والحسين رحيمي، كما ظهر ثلاثة آخرون في نهاية الموسم المنصرم وهم حميد، وكوماري، وسنابريا، ما يعنى أن التشكيلة العيناوية ستشهد وجوهاً جديدة في الموسم الجديد.

المعسكر الإعدادي

ودشن العين الأحد المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي في العاصمة المغربية الرباط، والتي تمتد حتى 29 من الشهر الجاري، بمشاركة 26 لاعباً، ومن المقرر أن تختتم هذه المرحلة بمباراة ودية (مغلقة) في الـ29 من يوليو الجاري، قبل التوجه إلى مدينة مورسيا الإسبانية لمتابعة المرحلة الثانية من التحضيرات خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 10 أغسطس.

ويتضمن برنامج الفريق في إسبانيا ثلاث مباريات ودية قوية، يستهلها بمواجهة إلتشي الإسباني في 2 أغسطس، ثم يلاقي الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في 5 أغسطس، ويختتم استعداداته أمام غرناطة الإسباني في لقاء مرتقب على لقب «كأس مدينة غرناطة»، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.