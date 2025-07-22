كلباء يكمل صفقتين من العيار الثقيل في 24 ساعة

واصل كلباء صفقاته المميزة في فترة الانتقالات والتعاقدات الصيفية الحالية تجهيزاً للموسم الجديد، والذي يسعى خلاله الفريق لتقديم مستويات قوية، والمنافسة من خلالها في كافة المسابقات المحلية، بعدما أنهى النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، في المركز التاسع وفي رصيده 32 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مثلها، وخسارة 10 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفاً، وتلقى مرماه 38 هدفاً.

وأكملت شركة كلباء لكرة القدم «النمور» خلال الـ24 ساعة الأخيرة، صفقتين من العيار الثقيل، بالتعاقد مع الدولي الإيراني أحمد نورالله، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الوحدة، ثم التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي سايلي صامويل، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد نهاية عقده مع بني ياس، ليتم قيده ضمن فئة المقيمين، ليصل عدد اللاعبين الجدد في صفوف «النمور» إلى 6 لاعبين.

ويمتلك اللاعبان خبرة كبيرة بالكرة الإماراتية، إذ بدأ نورالله مشواره في دوري أدنوك للمحترفين من بوابة شباب الأهلي، والذي تعاقد معه في أغسطس 2021، لمدة موسم واحد، ثم جدد العقد لمدة موسم ثانٍ، ومع نهايته انتقل إلى صفوف الوحدة في صفقة انتقال حر في يوليو 2023، بينما تعاقد بني ياس مع سايلي صامويل عام 2019، وجدد عقده بعدها لمدة 3 مواسم إضافية لينتهي في 2024، وعاد وجدد عقده لمدة موسم واحد، ومع نهايته انتقل إلى صفوف كلباء.

وتبدي إدارة كلباء نشاطاً ملحوظاً في إكمال الصفقات المميزة خلال «الميركاتو الصيفي»، بالتعاقد مع عناصر تشكل إضافة حقيقية للفريق، إذ سبق وتعاقد «النمور» مع مدافع المنتخب الأولمبي أحمد مال الله، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي، وقبلها مع اللاعب الدولي علي سالمين لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعدما أنضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من الوصل خلال «الميركاتو الشتوي» للموسم الماضي، ومع المهاجم الفرنسي سيكو ليجا مهاجم كلاً من ليون الفرنسي والرياض السعودي سابقاً، ولمدة موسمين على أن يتم قيده في فئة المقيمين، ومع سيكو بابا على سبيل الإعارة قادماً من نادي العين.

وفي الوقت نفسه، سعت إدارة شركة كلباء للكرة، للحفاظ على استقرار الفريق بتمديد عقد حارس المرمى سلطان المنذري حتى عام 2028، وعقد المدافع عبد السلام محمد لمدة موسمين، وعقد حارس المرمى حمد المنصوري لمدة موسمين، واللاعب الإيراني سامان قدوس حتى 2027، واستغنت عن الإيطالي دانييل بيسا، ورحل عن الفريق بعد نهاية فترة إعارته من شباب الأهلي، الإيراني مهدي قائدي، المنتقل إلى النصر للدفاع عن شعار «العميد» في الموسم الجديد.

ويذكر أن كلباء يقيم معسكراً خارجياً في الوقت الحالي، استعداداً للموسم القادم، وخاض مباراة ودية واحدة حتى الآن، وحقق فيها الفوز بهدفين نظيفين سجلهما سيكو ليجا وسيكو بابا المنضمين حديثاً للفريق الذي يبدأ مشواره في الموسم الجديد، بلقاء ضيفه النصر يوم 16 أغسطس القادم، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ويحل بعدها ضيفاً على بني ياس ضمن الجولة الثانية يوم 22 من الشهر نفسه، قبل أن تتوقف مسابقة الدوري، فيما يلتقي كلباء مع العين في مباراتين ذهاباً وإياباً يومي 30 أغسطس و6 سبتمبر المقبلين، ضمن الدور التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.