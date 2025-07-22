«هيما» يزين كشوفات الجزيرة بالتوقيع الأول في «الميركاتو»

تعاقد نادي الجزيرة رسمياً مع الجناح المصري إبراهيم عادل، قادماً من فريق بيراميدز، دعماً لصفوف «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد، ليكون أول صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما ظل غائباً عنه طوال الفترة الماضية، مكتفياً بتمديد عقد حارس المرمى وقائد الفريق علي خصيف لمدة موسم، وأكدت مصادر أن النادي دخل في مفاوضات مع المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي، وقدم عرضاً رسمياً للاعب، بانتظار إكمال المفاوضات خلال الساعات المقبلة.

وجاء انضمام إبراهيم عادل، الملقب بـ«هيما» في الأوساط الكروية المصرية، إلى الجزيرة بعد فترة من المفاوضات ومنافسة عدة أندية سعت للفوز بتوقيعه، رغم رغبته في خوض تجربة الاحتراف بالدوريات الأوروبية بعد أن لفت الأنظار بتميز مستواه.

وبدأ الجناح المصري، مسيرته الكروية في ناشئي المريخ البورسعيدي، قبل الانتقال إلى فريق «الأسيوطي» الذي تغيّر اسمه عام 2018 إلى بيراميدز، ليواصل مسيرته ويصبح أحد عناصره البارزة، حيث خاض معه 169 مباراة سجّل خلالها 48 هدفاً وصنع 23، وتُوّج مؤخراً بلقب دوري أبطال أفريقيا، بجانب الفوز بكأس مصر، كما تألق مع المنتخب المصري الأول، حيث شارك في 14 مباراة، إلى جانب تمثيله المنتخب الأولمبي، وحقق إنجازاً شخصياً بحصوله على جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب 2023.

وأعرب إبراهيم عادل عن شكره لإدارة الجزيرة على الثقة التي حظي بها، متمنياً أن يوفق في مشواره الجديد بالدفاع عن شعار «فخر أبوظبي»، موجهاً رسالة لجماهير النادي أكد فيها أنه يتطلع لحضورهم في المدرجات ودعمه معنوياً حتى يتمكن من تقديم أفضل ما لديه، واعداً بتقديم موسم متميز مع زملائه وإسعاد الجماهير بالنجاحات والإنجازات.

صفقات قادمة

من جانبه أكد جمال النعيمي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة، استمرار الحسين عموتة في منصبه مديراً فنياً للفريق الأول، مشيراً إلى أن الحكم على أدائه سيكون وفق نتائج أول ست مباريات في الموسم الجديد.

وبشّر النعيمي جماهير النادي بصفقات مميزة بعد ضم إبراهيم عادل، كاشفاً عن قرب التعاقد مع لاعب مقيم يشارك أساسياً مع نادٍ عالمي، واصفاً إياه بالصفقة الأغلى، إضافة إلى قلب دفاع بقدرات عالية حقق عدة بطولات مع ناديه.

3 عروض

وكشف النعيمي عن تلقي الجزيرة ثلاثة عروض محلية من أندية شباب الأهلي، النصر، الشارقة، للتعاقد مع المهاجم رامون ميريز، إضافة إلى عرضين من خارج الدولة، مشيراً إلى أن اللاعب اختار أحد العروض المقدمة، لكن النادي يتمسك بحقوقه المالية مقابل المبلغ الكبير الذي دفعه سابقاً للتعاقد معه.