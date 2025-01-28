عمر مرموش.. اللاعب المصري رقم 16 في «البريميرليغ»

انضم اللاعب المصري عمر مرموش في الميركاتو الشتوي إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني بصفقة بلغت قيمتها 75 مليون دولار، ليصبح اللاعب المصري رقم 16، الذي يدخل قوائم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» منذ انطلاقه بنظامه الحالي قبل 32 عاماً، ويمثل انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي محطة فارقة في تاريخ اللاعبين المصريين، الذين تركوا بصماتهم في الدوري الأقوى عالمياً.

1 أحمد حسام ميدو 2005

بدأ أحمد حسام ميدو مسيرته في البريميرليغ في يناير 2005، عندما انتقل إلى توتنهام قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة، وسجل 14 هدفاً في 48 مباراة بالدوري الإنجليزي، وواصل مسيرته مع ميدلسبره، حيث لعب 25 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، قبل أن ينضم إلى ويغان، ووست هام في تجارب لم تحقق نفس النجاح.

2 إبراهيم سعيد 2003

انضم إبراهيم سعيد إلى إيفرتون في عام 2003، ولم يتمكن من خوض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول، وأعتبرت خطوة لإبراز مسيرته في الملاعب الإنجليزية.

3 حسام غالي 2006

انضم حسام غالي إلى توتنهام عام 2006، وشارك في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل هدفاً وحيداً، غادر الفريق بسبب مشاكل مع مدرب الفريق وقتها مارتن يول، وانتقل لاحقاً إلى ديربي كاونتي، حيث لعب 15 مباراة لم يسجل خلالها أي أهداف.

4 محمد شوقي 2007

في عام 2007 انضم محمد شوقي إلى ميدلسبره، وشارك في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي على مدار ثلاث سنوات، وأثبت نفسه كلاعب وسط تكتيكي بارز.

5 أحمد فتحي 2007

لعب أحمد فتحي مع شيفيلد يونايتد في عام 2007، حيث شارك في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، وفي عام 2013، خاض تجربة أخرى مع هال سيتي، لكنها كانت في دوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب»، دون أن يحقق نجاحاً كبيراً في التجربتين.

6 عمرو زكي 2008

تألق عمرو زكي بشكل لافت مع ويغان موسم 2008 - 2009، حيث سجل 10 أهداف في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي، ليصبح حديث الصحافة الإنجليزية حينها، ومع ذلك، لم ينجح في التألق مع هال سيتي عام 2010، حيث لعب 6 مباريات دون تسجيل أي أهداف.

7 أحمد المحمدي 2010

يُعتبر أحمد المحمدي من أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في البريميرليغ، حيث لعب مع سندرلاند، وهال سيتي، وأستون فيلا، وظهر المحمدي في 197 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 13 هدفاً، وكان دائماً من اللاعبين الأساسيين في الأندية التي مثلها.

8 محمد ناجي «جدو» 2013

انضم محمد ناجي «جدو» إلى هال سيتي في 2013، لكنه لم يشارك سوى في مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يترك بصمة تهديفية.

9 محمد صلاح 2014

يُعتبر محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأ صلاح مشواره مع تشيلسي في 2014، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية للتألق، ومع انضمامه إلى ليفربول في 2017 أصبح من أساطير النادي، وحصد العديد من الألقاب، منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

10 محمد النني 2016

انضم محمد النني إلى أرسنال في 2016، حيث شارك في 91 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 5 أهداف، وتميز النني بقدرته التكتيكية العالية، وحقق مع أرسنال ثلاثة ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين.

11 رمضان صبحي 2016

لعب رمضان صبحي مع ستوك سيتي في 2016، ثم انتقل إلى هيدرسفيلد تاون في 2018، وشارك رمضان في 45 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل هدفين فقط، قبل أن يرحل عن الملاعب الإنجليزية.

12 أحمد حجازي 2017

كان أحمد حجازي أحد أعمدة دفاع وست بروميتش ألبيون، خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، ولعب 39 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل هدفين، وتميز حجازي بقدراته الدفاعية، وقوته في الكرات الهوائية.

13 علي جبر 2018

انضم علي جبر إلى وست بروميتش ألبيون في 2018، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق، مما جعل تجربته قصيرة وغير مؤثرة.

14 محمود حسن «تريزيغيه» 2019

قدم محمود حسن «تريزيغيه» أداء جيداً مع أستون فيلا بين 2019 و2022، حيث سجل 8 أهداف في 56 مباراة بالدوري الإنجليزي.

15 سام مرسي 2024

بدأ سام مرسي مشواره في البريميرليغ مع إبسويتش تاون في موسم 2024-2025، وشارك مرسي في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل هدفاً وحيداً.

16 عمر مرموش 2025

أخيراً، يكمل عمر مرموش قائمة اللاعبين المصريين في البريميرليغ، بانضمامه إلى مانشستر سيتي في شتاء 2025، بعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت، حيث قدم مستويات رائعة، جذبت اهتمام أحد أكبر أندية العالم، وينتظر أن يكون مرموش إضافة قوية، مواصلاً كتابة تاريخ جديد للمصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز.