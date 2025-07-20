11 صفقة تدعم «السماوي» وبندر الأحبابي مرشح جديد

وصلت تعاقدات بني ياس في «الميركاتو الصيفي» الحالي إلى 11 صفقة دعماً لصفوف السماوي خلال مشواره المقبل، ليحتل المركز الثالث بعدد التعاقدات بين أندية المحترفين، بعد الصاعدين «الظفرة» و«دبا»، في الصيف الأكثر نشاطاً للنادي خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق الإنجازات. وتوزعت صفقاته بين التعاقد مع 4 عناصر وطنية، و4 لاعبين في فئة «المقيم»، و3 أجانب، إلى جانب نجاحه في تمديد تعاقده مع حارس المرمى محمد خلف والمدافع حسن المحرمي، كما ترددت أنباء عن بدء مفاوضات مع بندر الأحبابي «35 عاماً» لاعب العين، ويرجح أن يكون الصفقة رقم 12.

تفاصيل الصفقات

وخلال الميركاتو الحالي، تعاقد بني ياس مع الرباعي الوطني خلفان مبارك، وأحمد فوزي «الجزيرة»، خالد العطاس «العين»، عبدالله فدعق «دبا الحصن».

وفي فئة اللاعب المقيم، ضم المدافع المالي محمدو كامارا من نهضة الزمامرة المغربي، والمهاجم الكاميروني ليونيل وامبا إعارة من نادي الوحدة، ولاعب الوسط الغاني جاكون أوتي من أكرا ليونز الغاني، والمهاجم الإنجليزي براد يانغ من العروبة السعودي.

أما في فئة الأجانب، فتعاقد مع 3 لاعبين: الجناح النيجيري سافيور غودين من الأخدود السعودي، والمدافع العاجي إسماعيل توريه من ستيليتوش الجنوب إفريقي، ولاعب الارتكاز أكمل موزجوفوي من ناساف الأوزبكي، ويعد الجناح غودين من أميز الصفقات حيث يتمتع بسمعة كروية جيدة اكتسبها بتألقه في الموسم الأخير بدوري روشن السعودي.

تعديلات إدارية وفنية

وسبقت هذه الصفقات عدة تغييرات إدارية وفنية، حيث تم تعيين صقر المسكري مديراً تنفيذياً لشركة كرة القدم، ويوسف جابر، لاعب النادي سابقاً، إدارياً للفريق الأول، إلى جانب التعاقد مع المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف مديراً فنياً خلفاً للروماني دانييل إيسايلا، ضمن خطة تطويرية تستهدف إعادة الفريق إلى الواجهة.

ويسعى بني ياس، الذي لم يحقق النتائج المأمولة في المواسم الأخيرة، إلى عودة قوية في الموسم الجديد وتكرار نجاحات موسم 2020 - 2021، حين أنهى الدوري في المركز الثاني بفارق 3 نقاط فقط عن الجزيرة البطل حينها، مع طموح بلوغ منصات التتويج.

تحضيرات ودية

يواصل السماوي تحضيراته من خلال تدريبات مكثفة في معسكره الخارجي بصربيا، والذي غادرت إليه بعثة النادي يوم 10 من الشهر الجاري لأداء المرحلة الثانية من الإعداد، وقد أجرى الفريق عدداً من الحصص التدريبية قبل خوض المباريات الودية التي استهلها أول من أمس بلقاء مارنار بار المونتينيغري في مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وشهدت تألق عدد من العناصر التي انضمت حديثاً إلى كشوف الفريق.