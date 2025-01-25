نجم مونديالي مغربي على طاولة النصر لتعويض تاعرابت

ضمت قائمة خيارات النصر لتعويض رحيل اللاعب المغربي عادل تاعرابت مواطنه حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي حاليا وتشلسي الإنجليزي سابقا، إلى جانب أسماء كبيرة أخرى.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة النصر فإن المسائل المالية هي التي ستحسم الصفقة الجديدة؛ وبالتالي فإن زياش قد يسقط من قائمة الخيارات المطروحة بسبب ارتباطه بعقد مع ناديه وعدم توصلهما إلى اتفاق بشأن مستحقاته المالية البالغة وفقا لتقارير اعلامية 5.5 ملايين أورو، قبل فسخ عقده رسميا.

وقرر زياش مغادرة غلطة سراي بسبب خلافات مستمرة مع إدارة النادي والمدرب، ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

انضم زياش إلى غلطة سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024، إلا أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

و شارك هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها خمس مباريات بالدوري التركي وثلاث بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف، مكتفيا بتمريرة حاسمة واحدة