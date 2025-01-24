75 مليون دولار قيمة صفقة انتقال مرموش إلى مان سيتي

كشف موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن أن قيمة انتقال المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بلغت 75 مليون دولار، لينضم بذلك إلى قائمة المبيعات القياسية في تاريخ النادي الألماني، التي تضم المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2023 بـ«102.5» مليون دولار، والصربي لوكا يوفيتش المنتقل من فرانكفورت إلى ريال مدريد في 2019 بصفقة بلغت 70 مليون يورو، والفرنسي سيباستيان هالر الذي انتقل إلى وست هام يونايتد في 2019 مقابل 56 مليون ولار.

وانتقل مرموش (25 عاماً) إلى مانشستر سيتي بعقد مدته أربعة أعوام ونصف بعد أن برز كواحد من ألمع نجوم الدوري الألماني في الدور الأول من الموسم مع آينتراخت فرانكفورت، الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2023 قادماً من فولفسبورغ في صفقة انتقال حر، وشارك في 41 مباراة في موسمه الأول سجّل خلالها 17 هدفاً ولعب 6 تمريرات حاسمة.

وساعد المهاجم المصري فريقه على الصعود إلى المركز الثالث حالياً في جدول دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد 18 مباراة، في إنجاز غير مسبوق منذ موسم 1992 - 1993، برصيد 15 هدفاً. ويحتل مرموش وصافة هدافي الدوري خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين (16).

وشارك مرموش هذا الموسم في 26 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 20 هدفاً ولعب 14 تمريرة حاسمة، وساعد فريقه على الارتقاء إلى المركز الثالث في إنجاز غير مسبوق منذ موسم 1992 - 1993.

ويحتل المهاجم المصري وصافة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفاً، بفارق هدف واحد عن الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ، متصدر ترتيب الهدافين، وفي رصيده 25 مساهمة تهديفية في الدوري (بواقع 15 هدفاً و10 تمريرات حاسمة)، ما خطف الأنظار إليه ودفع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.