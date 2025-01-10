توصية رونالدو تفتح باب النصر أمام كاسيميرو

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جهوده لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، في محاولة لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، خصوصاً في ظل وجود منافسين أقوياء مثل الهلال والاتحاد.

وكشفت أحدث التقارير الصحافية عن مطالبات رونالدو بضم زميله السابق في ريال مدريد، ومانشستر يونايتد البرازيلي كاسيميرو، الذي يلعب حالياً في صفوف الشياطين الحمر.

منذ انضمامه إلى النصر، أظهر كريستيانو رونالدو رغبة واضحة في قيادة الفريق نحو التتويج بالألقاب المحلية والقارية، وهو ما دفعه لمطالبة إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي لتعزيز صفوف الفريق، ويعد كاسيميرو أحد أبرز اللاعبين الذين يرغب رونالدو في ضمهم، نظراً للعلاقة القوية التي تربطهما منذ أيامهما في ريال مدريد، حيث حققا معاً العديد من البطولات الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

كاسيميرو الذي يعاني من قلة المشاركات الأساسية مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، قد ينظر إلى عرض النصر كفرصة ذهبية لاستعادة بريقه ومواصلة مشواره الكروي مع زميله السابق رونالدو، ورغم تلقي اللاعب عروضاً من أندية أخرى، بما في ذلك أندية في الدوري الأمريكي، إلا أن العرض السعودي قد يكون الأكثر جدية وإغراءً من الناحيتين المالية والرياضية.

لم يكن كاسيميرو هو الاسم الأول الذي يرتبط بالانتقال إلى النصر بفضل كريستيانو رونالدو، إذ لعب النجم البرتغالي دوراً كبيراً في جذب الأضواء نحو النادي السعودي منذ انتقاله في بداية عام 2023، وينظر إلى وجود رونالدو كعامل مؤثر في استقطاب لاعبين عالميين، خصوصاً في ظل الطموح المتزايد للدوري السعودي لتعزيز مكانته عالمياً.

حتى الآن، لم تصدر إدارة النصر أي تصريحات رسمية بشأن اهتمامها بضم كاسيميرو، إلا أن التقارير تشير إلى أن النادي قد يدرس بجدية طلب رونالدو، خصوصاً مع سعيه لمنافسة الهلال، وتدرك الإدارة أن التعاقد مع كاسيميرو سيشكل إضافة نوعية للفريق، ليس فقط على مستوى الأداء الفني، بل أيضاً من حيث تعزيز صورة النادي عالمياً.