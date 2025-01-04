حقيقة انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

علقت الصحافة الألمانية على الأنباء التي ربطت انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت تقارير مصرية قد أشارت قبل أيام، إلى اقتراب انتقال مرموش، لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني، إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

لكن "سكاي سبورت الألمانية" أكدت السبت، أنه لا حقيقة لتلك الأنباء.

وقال الصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرغ المختص بأخبار الانتقالات: "أفهم أنه لا توجد حاليا مفاوضات بين إينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بشأن انتقال عمر مرموش، على الرغم من التقارير التي أشارت لذلك".

وأضاف: "لم يتلق إينتراخت أي عرض لمرموش حتى الآن. كما لم يتلق النادي أي معلومات من مرموش حتى الآن تشير إلى رغبته في الانتقال خلال الأيام المقبلة".

وتألق مرموش بشكل لافت في الدوري الألماني هذا الموسم، وسجل 13 هدفا في مرحلة الذهاب، مما جعله ثانيا في قائمة الهدافين خلف الإنجليزي هاري كين.

كما تصدر مرموش قائمة التمريرات الحاسمة بالدوري الألماني، حتى الآن، برصيد 7 تمريرات حاسمة.

وساهمت أهداف مرموش في وضع فرانكفورت بالمركز الثالث بالدوري، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.