عجمان يكمل عقد الخماسي الأجنبي ويدشن إعداد الموسم

أكمل عجمان عقد الخماسي الأجنبي، بتعاقده مع المدافع البرازيلي يوري ماتيس قادماً من نادي نيفتشي باكو الأذربيجاني في صفقة انتقال حر، ليكون اللاعب الخامس بعد تعاقد النادي في الميركاتو الحالي، مع البوسني دينو هوتيتش صانع الألعاب من نادي ليخ بوزنان البولندي.

والمدافع المقدوني جوكو زايكوف من نادي يونفير الروماني، بجانب استمرار الثنائي، المغربي وليد آزارو، والجامايكي جونيور، لتضم كشوفاته 5 أجانب للمرة الأولى منذ الموسم الماضي الذي اعتمد فيه على 4 أجانب فقط.

وعلى مستوى العناصر الوطنية، أعلن النادي رسمياً تعاقده مع المدافع سالم سليمان قادماً من العروبة ليعود إلى بيته الأول الذي لعب معه في المراحل السنية، بجانب الجناح محمد إسماعيل الجنيبي قادماً من العروبة.

وجدد استعارة عبدالله عباس الظهير الأيسر من نادي النصر لمدة عام، ويبحث النادي عن لاعبين مقيمين في خانتي الجناح ووسط الملعب، وأكدت المصادر أن النادي يرغب في كسب لاعبين مميزين ولن يتعجل الخطوة وربما تتأخر إلى حين بداية المواجهات الرسمية لمعرفة النقص من واقع أداء الفريق في المباريات.

ودشن «البرتقالي» أول من أمس تحضيراته للموسم الجديد على ملعبه، وسط اهتمام كبير من قبل إدارة النادي بقيادة خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة الذي حرص على حضور صافرة البداية وخاطب اللاعبين في اجتماع مشترك بحضور المدرب غوران وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مؤكداً أهمية الالتزام بالانضباط والتحلي بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف النادي في الموسم الجديد.

وطالب الجرمن لاعبيه بالاستفادة من فترة الإعداد وبلوغ أعلى درجات الجاهزية قبل بدء المباريات التنافسية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق أفضل النتائج التي ترضي تطلعات الجماهير.

وقرر الجهازان الفني والإداري مواصلة التدريبات يومياً حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا، والمحدد له في الفترة من 14 الشهر الجاري حتى الأول من أغسطس المقبل، ويخوض خلاله 5 مباريات ودية، مع أداء مباراة ودية أمام أحد أندية المحترفين عقب العودة إلى الدولة، تأهباً لمواجهات الموسم التي يستهلها على طريقة الموسم الماضي بمقابلة الوحدة في افتتاح النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين.