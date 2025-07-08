صفقات أفريقية تدعم مشوار «السماوي» في الموسم الجديد

اتجه بني ياس إلى أفريقيا لدعم صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بتعاقده مع 4 لاعبين ينتمون إلى «القارة السمراء»، ليغير مساره بشكل واضح من اللاعب الأوروبي إلى الأفريقي، في تعديل جديد عن المواسم السابقة لخطة ملف التعاقدات.

وجاءت البداية بالتعاقد مع المدافع المالي محمدو كامارا «23 عاماً»، من نادي نهضة الزمامرة المغربي، في أول صفقة لـ «السماوي»، وأتبعه بالإعلان عن كسب توقيع الكاميروني ليونيل وامبا «22 عاماً»، قادماً من نادي الوحدة، بنظام الإعارة لمدة موسم، في فئة اللاعب المقيم، وواصل النادي صفقاته، وكسب توقيع الإيفواري إسماعيل توريه «27 عاماً»، من نادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في أول تجربة للاعب بالمنطقة، كما تعاقد بني ياس أول من أمس في صفقة جديدة مع الجناح النيجيري سايفور غودين «28 عاماً»، من الأخدود السعودي، بعد تجربة ناجحة له الموسم الماضي في دوري «روشن».

وحافظ «السماوي» على جهود الأجنبي المالي يوسفو نياكتيه «32 عاماً»، هداف الفريق، الذي يعتبر من العناصر المؤثرة، حيث تمسّك النادي باستمراره، بعد نجاحه السابق، في الوقت الذي أنهى فيه عقود 3 لاعبين أجانب من أوروبا، كما يوجد من الموسم الماضي المهاجم الكونغولي إيساك تشيبانجو، الذي كان قد انضم لكشوفات الفريق قادماً من العميد النصراوي في الصيف الماضي، وقدم تجربة جيدة، منحته الثقة لمواصلة مشواره مع الفريق.

ومن واقع الصفقات الجديدة والعناصر القدامى التي توجد بكشوفات الفريق، فإن التفوق سيكون كبيراً بتشكيلة بني ياس في الموسم الجديد، للاعبي القارة السمراء، الذين سيعتمد عليهم النادي في المرحلة المقبلة، بحثاً عن أفضل النتائج التي ترضي تطلعات جماهيره.

وفي سياق مختلف، واصل بني ياس إعداده، تحت قيادة مدربه البلغاري ايفايلو بيتيف، الذي تعاقد معه النادي الشهر الماضي، وأدى الفريق عدداً من التدريبات، في الأيام السابقة، بمشاركة نجومه الجدد، فيما اكتملت ترتيبات سفر بعثة النادي إلى صربيا، لمواصلة المرحلة الثانية من الإعداد، التي يؤدي خلالها سلسلة من التدريبات، مع خوض 4 مباريات ودية، قبل العودة إلى أبوظبي، في الأول من أغسطس المقبل، لتنفيذ المرحلة الأخيرة من الإعداد والمشاركة في الموسم التنافسي، الذي يسعى خلاله «السماوي» إلى تحقيق الإنجازات وإسعاد جمهوره، الذي لم يكن راضياً عن محصلة الفريق في بطولات الموسم الأخير.