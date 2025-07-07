تشيزني يجدد لبرشلونة حتى 2027 بعد موسم استثنائي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، تمديد عقد حارسه البولندي فويتشيخ تشيزني حتى 30 يونيو 2027، بعد موسم مذهل عاد فيه من الاعتزال ليسهم بقوة في ثلاثية تاريخية للنادي الكاتالوني.

وجاء في بيان رسمي للنادي: "توصل برشلونة والحارس فويتشيخ تشيزني إلى اتفاق لتمديد عقده حتى صيف 2027، تقديراً لموسمه المذهل بين الخشبات الثلاث بعد انضمامه المفاجئ في ظروف استثنائية".

وكان تشيزني (35 عاماً) قد عاد من الاعتزال في أكتوبر الماضي، ليحل مكان الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة غيبته عن معظم الموسم. وسرعان ما رسّخ تشيزني نفسه كخيار أول في حراسة المرمى، متفوقًا على الحارس الشاب إينياكي بينيا، بقرار من المدرب الألماني هانزي فليك.

ساهم الحارس البولندي السابق ليوفنتوس وأرسنال بشكل محوري في تتويج برشلونة بثلاثية الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، قبل عودة تير شتيغن في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ومن المرجّح أن يؤدي وصول الحارس الكاتالوني الشاب جوان غارسيا من إسبانيول في صفقة قُدّرت بـ31 مليون دولار، إلى تقليص دور تشيزني في الموسم المقبل، إذ يُتوقع أن يشغل دور الحارس البديل في ظل سياسة التجديد التي ينتهجها النادي.

ويرى متابعون أن تجديد عقد تشيزني قد يكون تمهيداً لرحيل تير شتيغن، الذي انضم إلى برشلونة في 2014، ويعد آخر من تبقى من التشكيلة التي أحرزت لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015. ويحصل الدولي الألماني على راتب كبير، ما يجعل مستقبله محل شك في ظل الضغوط المالية التي يعيشها النادي.