ميركاتو أندية المحترفين... صيف «ساخن جداً»

بالتزامن مع انطلاق تحضيرات الأندية، شهد الأسبوع المنقضي نسقاً تصاعدياً قياسياً في إبرام الصفقات الجديدة وتجديد عقود اللاعبين.

وبلغت نسبة الزيادة في عدد الصفقات 45 % مقارنة بالأسابيع الأربعة الماضية، ما يشير إلى أننا بدأنا نقترب من ميركاتو صيفي «ساخن جداً» في الأيام المقبلة مع انطلاق فترة قيد وتسجيل اللاعبين 10 يوليو الجاري، والتي تستمر حتى الأول من أكتوبر 2025.

وتخطت التعاقدات عتبة الـ100 صفقة حتى الآن في جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين، ولكن بأعداد متباينة فيما بينها. وباستثناء شباب الأهلي الذي لم يعلن عن أي صفقة حتى الآن.

ودخل نادي الشارقة على الخط لأول مرة في سوق الانتقالات بإبرام أول صفقة على صعيد اللاعبين، بعدما نجح في إعادة نجمه السابق البرازيلي ايغور كورنادو، فيما خطف الفريقان الصاعدان دبا الفجيرة والظفرة الأضواء من الجميع في عدد الصفقات.

وتفصيلاً، سجل الأسبوع المنصرم إبرام ما يقرب من 35 صفقة، منها 7 تعاقدات جديدة في دبا ليرفع مجموع صفقاته إلى 14، حيث تعاقد مع المهاجم السنغالي المقيم مامي بالا القادم من النصر في صفقة انتقال حر.

والدولي الأردني محمود المرضي جناح الحسين الأردني بنظام الإعارة، والمدافع علي الظنحاني القادم من دبا الحصن في صفقة انتقال حر، ومثله المدافع نوف الحارثي من خورفكان والجناح فهد بدر من الإمارات، وحارس المرمى عيسى الهوتي بنظام الإعارة من كلباء.

ولاعب الوسط خالد البلوشي من العين، إلى جانب التعاقدات السابقة التي أبرمها «النواخذة» منذ بداية الصيف وشملت المدافع مايد الطنيجي القادم من النصر في صفقة انتقال حر، وحارس المرمى عبدالله سالم مقدمي، والغيني ميدانا كاساما القادم من دبا الحصن، ووليد حسين، لاعب شباب الأهلي وخورفكان سابقاً، وعبدالله خميس من دبا الحصن كذلك، وتجديد عقد حارس المرمى محمد الرويحي.

وأضاف الظفرة 4 تعاقدات جديدة إلى رصيده بضم يوهان بيرغ غودمسون قائد منتخب آيسلندا قادماً من نادي العروبة السعودي، والمدافع المغربي محسن ربحة قادماً من النادي المكناسي المغربي.

كما تعاقد الظفرة مع زايد العامري قادماً من نادي الجزيرة في صفقة انتقال حر وتجديد عقد مدافعه فراس الخصيبي، واقترب من التعاقد مع البوركيني محمد كوناتي مهاجم الرياض السعودي، بعدما قام الظفرة في وقت سابق بتجديد عقود 6 لاعبين هم:

الغاني زكريا، ريان يسلم، حارس المرمى السوري أمجد السيد (فئة مواليد الدولة)، منصور الحربي، خليل الحمادي، والمغربي محمد الخلوي فيما تعاقد مع المدرب زيلكو بيتروفيتش، والظهير عبدالله الكربي القادم من خورفكان في صفقة انتقال حر والبرازيلي جوبسون سوزا لاعب نادي سانتوس البرازيلي سابقاً.

5 صفقات

وفي إطار الصفقات الجديدة في الأسبوع الأخير، أعلن بني ياس عن 5 تعاقدات شملت حارس المرمى عادل فدعق القادم من دبا الحصن في صفقة انتقال حر بعد تجارب متنوعة مع الجزيرة والنصر وشباب الأهلي، والمهاجم أحمد فوزي القادم من الجزيرة.

والمدافع المالي محمد كامارا، كما جدد عقد اللاعب المقيم السنغالي بيرنارد حتى 2027، وضم المهاجم الكاميروني المقيم ليونيل وامبا من الوحدة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وأعلن الوحدة عن أولى صفقاته بتعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس فيرا لاعب خيمكي الروسي، والجناح الإسباني أرنو براداس واقترب من التعاقد مع دهقان لاعب ارتكاز فريق خيبر الإيراني.

وواصل خورفكان صفقاته المميزة، حيث نجح في ضم المهاجم المغربي طارق تيسودالي لمدة موسمين، بعدما لعب معه في الموسم الماضي معاراً من باوك اليوناني، وضم أحمد جشك من النصر، واقترب من ضم الظهير الأيسر المغربي أكرم النقاش من الجيش الملكي وهو لاعب المنتخب الأولمبي لأسود الأطلس.

إضافة إلى تعاقد «النسور» مع لاعب الوسط الكاميروني بيير كوندي، الذي لعب في الموسم الحالي مع دبا الحصن، ويوسف العامري، لاعب النصر السابق في صفقة انتقال حر، ولاعب وسط العين أحمد برمان في صفقة انتقال حر، وحارس المرمى راشد علي، واقترب خورفكان من التعاقد مع تيسودالي بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وأعلنت شركة نادي البطائح لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي جيانلوكا مونيز (24) عاماً قادماً من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر لينضم الظهير الأيسر البرازيلي لكتيبة فرهاد التي تستعد لخوض موسم 2024 / 2025 بأفضل العناصر الممكنة.

وتضم قائمة تعاقدات البطائح حتى الآن حارس المرمى حمود حويج القادم من دبا الفجيرة، وحارس المرمى عبد الرحمن العامري القادم من الجزيرة في صفقة انتقال حر كذلك.

وكشف كلباء عن تجديد عقود 3 لاعبين هم حارسا مرماه سلطان المنذري وحمد المنصوري، ولاعبه الإيراني سامان قدوس، وتعاقد مع المهاجم الفرنسي سيكو ليغا، بعدما تعاقد في وقت سابق مع لاعب الارتكاز علي سالمين في صفقة انتقال حر، والمهاجم سيكو بابا على سبيل الإعارة من العين حتى يونيو 2027، وتجديد عقد مدافعه عبد السلام محمد.

ونجح عجمان في تجديد عقد إعارة عبدالله عباس من النصر بعدما كان تعاقد مع البوسني دينو هويتش، لاعب وسط نادي ليخب وزنان البولندي، والمدافع المقدوني جوكو زايكوف، بعدما جدد عقد لاعبه الجامايكي جونيور فليمينغز.

وأعلن النصر عن 6 تعاقدات جديدة حيث تعاقد رسمياً مع محمد عبد الباسط من الشارقة لمدة 3 مواسم والمدافع سالم سلطان لمدة موسمين، بعدما أعلن في وقت سابق عن ضمه حارس المرمى عدلي محمد القادم من ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 5 سنوات، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة، والظهير الأيسر عبدالله إدريس.

والمدافع النمساوي ماتيو كاراماتيتش القادم من نادي تي إس في هارتبيرج بعقد يمتد حتى عام 2027 وتجديد عقد غوستافو أليكس حتى 2029، وتجديد استعارة اللاعب الروماني، كوستن أمزار، من نادي دينامو بوخارست الروماني.

ولم يكشف الوصل عن صفقات جديدة في الأسبوع الأخير، فيما ضمت قائمة تعاقداته حتى الآن تجديد عقدي نجميه فابيو ليما، وسفيان بوفتيني، وتعاقده مع الجناح الكولومبي، برايان بالاسيوس والدولي البيروفي، ريناتو تابيا، كما ضم الوصل البرتغالي بيدرو مالهيرو والظهير الأيسر البرازيلي هوغو نيتو واستعاد حارسه المعار، سهيل المطوع.

وسجل الجزيرة اسمه في سوق الانتقالات بتجديد عقد حارس مرماه علي خصيف، في انتظار الكشف عن أول صفقاته من اللاعبين الجدد خلال الفترة المقبلة.

وكان العين أول من دخل سوق الانتقالات نظراً لمشاركته في كأس العالم للأندية، وضمت صفقاته 8 لاعبين بين مقيمين وأجانب مثل المدافع رامي ربيعة القادم من الأهلي المصري.

والجناح الأيمن نسيم الشاذلي (23 عاماً)، الذي لعب في الموسم الماضي مع الجزيرة والمهاجم حسين رحيمي من الرجاء المغربي، لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2029، ومواطنه المدافع يحيى بن خالق القادم من الفتح الرباطي بعقد يمتد لأربعة مواسم حتى يونيو 2029.

ومارسيل راتنيك، مدافع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، لمدة 4 مواسم، وأديس ياسيتش، مدافع وولفسبيرغر النمساوي، الذي وقع عقداً لثلاثة مواسم حتى يونيو 2028، وسيتم قيده ضمن فئة المقيمين.

وجدد العين عقد لاعبه محمد عباس حتى 2029، واستعاد العين مهاجمه جوناتاس سانتوس، بعد إعارته للوصل في منتصف الموسم المنتهي.