«السماوي» ينتفض في سوق الانتقالات بصفقات جديدة

انتفض نادي بني ياس في سوق الانتقالات بعد هدوء تام في الفترة الماضية، وفاجأ أنصاره بإنجاز صفقات عدة مميزة في ساعات قلائل، دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد الذي يبحث عن تحقيق آمال وتطلعات جماهيره بعد موسمه السابق الذي جاءت فيه نتائجه أقل من توقعات أنصاره.

وكان بني ياس قد ودع 4 من لاعبيه دفعة واحدة بقيادة اندريه بوركا، لازار ماركوفيتش، خوان باوزا، أرنولد لوسمبا، قبل 3 أسابيع، ظل خلالها جمهوره يترقب البديل.

في الوقت الذي كانت تقوم فيه الإدارة بدراسة ملف التعاقدات وبدء المفاوضات بعد المفاضلة بين مجموعة من العناصر التي تم رصدها، مع إنهاء ملف الجهاز الفني مبكراً بالتعاقد مع المدرب البلغاري ايفايلو بيتيف لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفاً للمدرب دانيل ايسايلا.

ونجحت إدارة بني ياس، في التقدم خطوات بملف التعاقدات بداية بتجديد التعاقد مع حارس المرمى محمد خلف، وأعقبه إعلان تمديد عقد المدافع الدولي حسن المحرمي الذي يعتبر من الركائز المهمة في «السماوي» ومن أميز مدافعي أندية دوري أدنوك للمحترفين.

3 وجوه

إضافة إلى ضم 3 وجوه جديدة تم الإعلان عن التعاقد معها في 5 ساعات، لتتوالى المفاجآت وسط جماهير النادي، وكانت الصفقة الأولى التعاقد مع المدافع المالي محمدو كامارا «23 عاماً» قادماً من نهضة الزمامرة المغربي ضمن فئة اللاعب المقيم، وأعقبه ضم المهاجم الشاب أحمد فوزي قادماً من نادي الجزيرة في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين.

والذي يعتبر من أبرز صفقات «الميركاتو الصيفي» قياساً بالقدرات العالية التي يتمتع بها، والتي أهلته سابقاً للتواجد مع المنتخب الأولمبي والتألق مع الجزيرة في الفرص التي أتيحت له بجانب نجاحه في تجربة الإعارة مع الظفرة قبل 3 مواسم.

وكسب «السماوي» توقيع حارس المرمى عادل فدعق قادماً من دبا الحصن، في تجربة جديدة للاعب الذي سبق له اللعب مع بني ياس وارتدى من قبل شعار أندية: الجزيرة، الوحدة، النصر، حتا، شباب الأهلي، بجانب دبا الحصن في الموسم الماضي، ويبحث فدعق عن فرصة مشاركته أساسياً ومنافسة فهد الظنحاني ومحمد خلف.

مزيد من الصفقات

واقترب «بني ياس» من التعاقد مع عدد من العناصر، التي يتوقع الإعلان عنها قريباً، وحسب المصادر فإن النادي حسم بعض الصفقات، منها التعاقد مع البرازيلي لوكاس كال «29 عاماً» لاعب الوسط قادماً من الرياض السعودي، بجانب الأوزبكي أكمل موزجوفوي لاعب وسط ناساف، وينتظر أن يكثف النادي تحركاته في الساعات المقبلة والإعلان عن المزيد من الصفقات التي تدعم صفوفه وتسعد جماهيره.