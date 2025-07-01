النصر يضم محمد عبدالباسط لمدة 3 مواسم

تعاقد النصر رسمياً مع اللاعب محمد عبدالباسط القادم من الشارقة لمدة 3 مواسم حتى 2028 في صفقة انتقال حر، ويشغل محمد عبدالباسط «29 عاماً» مركز لاعب خط الوسط، ولعب 6 مواسم في الشارقة حقق فيها العديد من الإنجازات والألقاب، آخرها دوري أبطال آسيا 2 نهاية الموسم الماضي.

وبدأ عبدالباسط مسيرته الاحترافية مع شباب الأهلي، ولعب لنادي عجمان بنظام الإعارة، قبل أن يخوض تجربة طويلة مع الوحدة، من 2014 حتى 2019، ثم انتقل إلى الشارقة، حتى مغادرته رسمياً إلى النصر.

وضم العميد العديد من اللاعبين الجدد خلال الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع حارس المرمى عدلي محمد القادم من ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 5 سنوات، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة، والظهير الأيسر عبدالله إدريس، والمدافع النمساوي ماتيو كاراماتيتش القادم من نادي تي إس في هارتبيرج بعقد يمتد حتى عام 2027، كما قام النصر بتجديد عقد غوستافو أليكس حتى 2029، وتجديد استعارة اللاعب الروماني، كوستن أمزار، من نادي دينامو بوخارست الروماني.