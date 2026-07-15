ليفاندوفسكي ينتقل رسمياً إلى شيكاغو فاير





أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي رسمياً عن تقديم المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي لاعباً جديداً في صفوف الفريق خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز "إنديفور هيلث بيرفورمانس" بولاية إلينوي، وذلك قبيل انطلاق مشواره في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS). وكان الهداف التاريخي لمنتخب بولندا البالغ من العمر 37 عاماً قد أتم تعاقده مع النادي الأمريكي في أواخر يونيو الماضي، بفضل عقد يمتد حتى نهاية موسم 2027-2028.

ويصل ليفاندوفسكي إلى المحطة الأمريكية قادماً من برشلونة الإسباني عقب قيادته الفريق الكتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني "لا ليغا"، لينهي بذلك حقبة مميزة في كرة القدم الأوروبية تنقل خلالها بين كبار الأندية، بعد مسيرة أسطورية مع بايرن ميونخ الألماني بين عامي 2014 و2022 شهدت تتويجه بكافة الألقاب الممكنة المحلية والقارية.

وظهر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرتداءً قميص التدريب الخاص بناديه الجديد خلال المؤتمر الصحفي التقديمي الذي أقيم وسط اهتمام إعلامي واسع بصفقة انضمام أحد أبرز المهاجمين في تاريخ اللعبة إلى الدوري الأمريكي.

وترك ليفاندوفسكي بصمة تذكارية بارزة خلال فترة تواجده مع برشلونة التي امتدت لأربعة مواسم منذ انضمامه في صيف 2022؛ حيث نجح في تسجيل أكثر من 115 هدفاً وتقديم عشرات التمريرات الحاسمة بمختلف المسابقات.

وتوج الهداف البولندي مع الفريق الكتالوني بـ 3 ألقاب في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى حصده جائزة "بيتشيتشي" كهداف للدوري الإسباني، فضلاً عن الفوز بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في ثلاث مناسبات.