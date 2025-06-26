القصة مستمرة.. النصر يمدد عقد رونالدو حتى 2027

سيحمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ألوان نادي النصر السعودي عامين إضافيين حتى 2027، بعد إعلان الطرفين الخميس عن تمديد عقد أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عقب أشهر من التكهنات حول مستقبله.

وكتب فريق العاصمة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "القائد التاريخي كريستيانو رونالدو يُجدّد عقده رسمياً مع ناديه النصر حتى 2027".

وعلّق على صورة لهدافه البالغ 40 عاماً مع رئيس مجلس الإدارة عبدالله الماجد وهما يحملان قميصاً يحمل الرقم 2027: "النصر.. رونالدو، القصة مستمرة".

وقبل دقائق من الإعلان، نشر النصر مقطع فيديو تشويقي عنونه "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي"، فيما قال الهداف السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفونتوس الإيطالي في نهايته "النصر إلى الأبد".

بدوره، كتب رونالدو الذي ينتهي عقده السابق في نهاية يونيو الحالي بعد انضمامه إلى "العالمي" في نهاية العام 2022، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "فصل جديد يبدأ. الشغف عينه، الحلم عينه. فلنصنع التاريخ سويا".

ولم ينجح البرتغالي الذي قال العام الماضي إنه قد يختم مسيرته مع النصر، في إحراز أي لقب محلي في مغامرته السعودية، مكتفياً ببطولة الأندية العربية 2023.

شكوك

وكانت الشكوك تحوم حول تمديد رونالدو عقده مع النصر، خصوصا بعد أن كتب في مايو في حساباته على مواقع التواصل "انتهى الفصل"، في رسالة فهم منها انتهاء مشواره مع النصر وتزامنت مع تقارير بشأن تعزيزه صفوف الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، في مونديال الأندية المقامة راهنا في الولايات المتحدة.

وكانت وكالة فرانس برس علمت في أواخرمايو ان المسؤولين السعوديون يخوضون مفاوضات "صعبة" مع رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي) إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وكان رونالدو أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف السنة.

خلال المفاوضات الأخيرة، قال المدير الرياضي للنصر، الإسباني فرناندو هييرو: "لديه عقد معنا حتى 30 يونيو، سوف نستمر في العمل مع جميع الأطراف للتوصل الى اتفاق".

تابع: "هناك عمل كبير يحصل لأن رونالدو هو ظاهرة كي يستمر معنا. ثمة رغبة كبيرة من الجماهير هنا في البلاد من أجل بقائه، اعتقد أن الأمر مهم جدا بالنسبة اليه".

وبعد انضمامه إلى النصر نهاية 2022، تبع رونالدو كوكبة من النجوم على غرار البرازيلي نيمار الذي جاء مشواره مخيبا مع الهلال بعد سلسلة من الإصابات بعدما حصل على راتب سنوي بقيمة 104 ملايين دولار سنوياً حسب تقارير، والفرنسي كريم بنزيمة الذي انتظر موسمه الثاني كي يتوج بطلا مع الاتحاد، فيما أخفق القيمون على الدوري في جلب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على الأقل حتى الآن.

ولم تقتصر استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الذي يساعد في الإشراف على محفظة الاستثمارات السعودية الممولة بالنفط، بما في ذلك دخوله الضخم إلى عالم الرياضة، على اللاعبين المخضرمين، بل شملت نجوما في أوج تألقهم في أوروبا، على غرار لاعبي الهلال البرتغالي روبن نيفيش والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش والكولومبي جون دوران مهاجم النصر.

فسخ عقد بيولي

يأتي الإعلان عن تمديد عقد رونالدو بعد يوم من فسخ النصر عقد مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، لعدم تحقيق النتائج المرجوة.

وكان النصر عين في سبتمبر الماضي بيولي الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 2022، مديرا فنيا لثلاث سنوات، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة للموسم المنصرم.

أخفق في الحلول في المركزين الأول والثاني وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة كما لم يحرز أي لقب في مختلف المسابقات مع "العالمي".

حل ثالثا بفارق 13 نقطة عن الاتحاد بطل الدوري وخمس عن غريمه الهلال الوصيف، في موسم توج فيه رونالدو هدافا للدوري (25).

