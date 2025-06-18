برشلونة يتعاقد مع الحارس جوان غارسيا

تعاقد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مع الحارس جوان غارسيا قادماً من جاره إسبانيول بعد دفعه شرط إنهاء عقده، وفقاً لما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 26.34 مليون يورو (31 مليون دولار) لفترة 6 سنوات، بحسب تقارير صحافية.

قال برشلونة في بيان عن وصول الحارس البالغ 24 عاما "لقد أنهى للتو موسما رائعا في الدوري الإسباني، ولعب دورا رئيسا في بقاء إسبانيول".

وأضاف بطل الدوري الإسباني 28 مرة "جعل أداؤه المتميز، إلى جانب إمكاناته الاستثنائية في سن الرابعة والعشرين فقط، منه هدفا للعديد من الأندية الكبرى حول العالم، بما في ذلك برشلونة".

وكان غارسيا ودّع الثلاثاء جماهير إسبانيول في فيديو نشره عبر وسائل التواصل، جاء فيه "أعلم أن هذا القرار لن يكون سهل الفهم على الجميع".

وأضاف "لا أطلب منكم ذلك. لكنني أريدكم أن تعلموا أنه كان قرارا مدروسا للغاية، لم يُراعِ فقط مسيرتي المهنية، بل أيضا مصلحة النادي وعائلتي ونفسي".

استهل غارسيا مسيرته في إسبانيول قبل أن يدافع عن الفريق الاول نهاية عام 2021، لكنه فرض نفسه اساسيا بين الخشبات الثلاث في موسم 2023-2024 بعد عودة الفريق إلى مصاف أندية النخبة.

أنهى الموسم المنصرم في "الليغا" كأفضل حارس مرمى ضمن احصائيات التصديات (146)، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق في الدرجة الأولى. حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 38 في الموسم المنصرم.

كما فاز بالميدالية الذهبية مع "لا روخا" في الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.

وهي الصفقة الأولى التي يجريها برشلونة بادارة مدربه الالماني هانزي فليك الذي قاده في موسمه الاول معه لاحراز ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر الإسبانية.

ويبدو أن وصول غارسيا إلى برشلونة سيعقد من مهمة إدارة حراس المرمى للنادي الكاتالوني، حيث يتنافس 4 مرشحين لمركز واحد بين الخشبات الثلاث وهم الألماني مارك -أندري تير شتغين الذي يأمل الفريق أن يقبل بعرض للرحيل، والبولندي فويتشيخ شتشيزني وإنياكي بينا وغارسيا نفسه.

