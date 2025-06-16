توتنهام يضم الفرنسي ماتيس تيل رسمياً

انضم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل رسمياً إلى صفوف توتنهام الإنجليزي بشكل نهائي، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني بعد فترة إعارة استمرت خمسة أشهر، وسيبدأ عقد اللاعب الدولي في الأول من يوليو وحتى 30 يونيو 2031، وبلغت قيمة الصفقة نحو 35 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز قدرها 5 ملايين يورو.

وانتقل تيل إلى بايرن ميونيخ صيف عام 2022 قادماً من رين الفرنسي بعمر السابعة عشرة، ووقع عقداً حتى 2029 وخاض في صفوفه 83 مباراة، حيث سجل 16 هدفاً ونجح في 7 تمريرات حاسمة، وأحرز في صفوف توتنهام الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بفوز فريقه على مواطنه مانشستر يونايتد 1 - 0 في النهائي، ما سمح لتوتنهام بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشارك المهاجم الفرنسي ماتيس تيل في ثماني مباريات فقط بالدوري الألماني مع فريق بايرن ميونيخ في النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن يتم إعارته إلى توتنهام، والذي بدوره كان يرفض التعاقد معه في البداية قبل أن تتغير الأمور في نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.