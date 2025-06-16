النصر يضم حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي

تعاقد النصر مع عدلي محمد، حارس مرمى منتخبنا الأولمبي، وساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 5 سنوات، في سادس صفقة يبرمها العميد استعداداً للموسم الكروي المقبل. ولعب عدلي محمد بصفوف نادي يونايتد، أحد أندية الدرجة الأولى الإماراتية، منذ فبراير الماضي بنظام الإعارة، وشارك معه في 12 مباراة، فيما بدأ حارس مرمى النصر الجديد الموسم الماضي مع فريق ساوثهامبتون تحت 21 عاماً، وشارك معه في 10 مباريات، بواقع 3 في كأس الرابطة، و7 في دوري الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى نادي يونايتد في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتم استدعاء عدلي محمد إلى قائمة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، مارس الماضي، وشارك معه في 3 مباريات في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة، أمام البحرين والسعودية ولبنان.

ونشأ عدلي محمد في أكاديمية دبي سيتي للشباب، قبل أن ينضم إلى أكاديمية نادي ساوثهامبتون للشباب في 2021، وخلال موسم 2023 - 2024 وقّع أول عقد احترافي له مع النادي، ولعب مع فريق تحت 21 عاماً.

وكان النصر تعاقد مع لاعب الوسط محمد عبدالباسط من الشارقة لمدة 3 مواسم، وزميله المدافع سالم سلطان، وضم العميد ثنائي الجزيرة الظهير الأيمن زايد الزعابي، والظهير الأيسر عبدالله إدريس لمدة 3 مواسم، والمدافع النمساوي ماتيو كاراماتيتش القادم من نادي تي إس في هارتبيرج بعقد يمتد حتى عام 2027، وتم تجديد عقد غوستافو أليكس حتى 2029، وتجديد استعارة اللاعب الروماني، كوستن أمزار، من نادي دينامو بوخارست الروماني، إضافة إلى المدرب الصربي، سلافيسا يوكانوفيتش، الذي سيقود الفريق.