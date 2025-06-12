دي بروين ينتقل إلى نابولي رسمياً

انضم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين إلى نابولي بطل إيطاليا بعد 10 سنوات قضاها في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الجنوبي الخميس.

ولم يكشف نابولي عن مدة الصفقة في حين رجحت وسائل اعلام إيطالية أن يكون البلجيكي وقع عقداً لسنتين.

وكتب نابولي على حسابه على "إكس": "مرحباً بك كيفن" مع صورة للبلجيكي الدولي مصافحاً رئيس نابولي اوريليو دي لورنتيس.

سجل دي بروين (33 عاماً)، 108 أهداف في 420 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه اليه من نادي فولفسبورغ الألماني عام 2015.

وعلى مدى 10 سنوات في سنوات سيتي، بات دي بروين البالغ من العمر 33 عامًا أنجح لاعب في مانشستر سيتي، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس انجلترا مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الاوروبية، وكأس العالم للأندية.

وعلى الصعيد الدولي، خاض دي بروين 111 مباراة سجل خلالها 31 هدفاً.

يذكر ان دي بروين سيلعب الى جانب مواطنه روميلو لوكاكو في صفوف نابولي الذي سيدافع عن لقبه بطلا للدوري الايطالي الموسم المقبل وسيشارك في دوري أبطال اوروبا بقيادة مدربه القدير انتونيو كونتي.