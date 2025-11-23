انطلاقة مدوية للأهلي وبيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا



وجه الأهلي المصري رسالة شديدة اللهجة في مستهل مشواره في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 4-1 أمس السبت على ملعب القاهرة الدولي في قمة عربية قوية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وحقق نادي القرن انطلاقة قوية مشكلاً ضغطاً قوياً على منافسيه في المجموعة، وكذلك دفعة معنوية كبيرة للفريق وتأكيداً أنه مرشح جدي للبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها 12 لقباً. وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث أهدر كماً من الفرص المؤاتية ولا سيما عبر محمود حسن (تريزيجيه) ومحمد شريف والمالي أليو ديانغ.



وافتتح تريزيجيه التسجيل برأسية محكمة إثر ركلة ركنية من أحمد سيد زيزو «ق 36»، وبعد ثلاث دقائق ضاعف شريف النتيجة بتسديدة قوية إثر عرضية من المغربي أشرف بنشرقي «ق39». وصدت العارضة تسديدة قوية لتريزيجيه من خارج المنطقة في مستهل الشوط الثاني، ثم قلص الفريق الجزائري النتيجة بعدما حاول ياسر إبراهيم إبعاد عرضية مهدي مرغم وحولها بالخطأ إلى شباك الحارس محمد الشناوي «ق57».

وأضاف تريزيجيه ثالث أهداف الأهلي بتسديدة أرضية مميزة «ق 82»، وعزز البديل إمام عاشور فوز الفريق المصري بالرابع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء «ق90+2».



وفي المجموعة ذاتها، خسر الجيش الملكي المغربي أمام مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 0-1 على ملعب «قأماني» في جزيرة زنجبار. وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً بعد إلغاء هدف للفريق العسكري، بداعي التسلل وهو أمر اعترض عليه بضراوة.

وترجم أصحاب الأرض أفضليتهم على المجريات وتمكنوا من التسجيل عبر برانس دوبي الذي استغل ارتباكاً دفاعياً لدى الفريق المغربي ووضع الكرة في الشباك «ق58». وأحرز الجيش الملكي هدفاً بعد كرة عرضية تحولت إلى هدف بعد ضربة رأس، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل «ق67».



ودشن بيراميدز حملة الدفاع عن اللقب القاري بانتصار عريض على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 3-0 على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة في المجموعة الأولى. ويدين الفريق «السماوي» بالفوز إلى مهاجمه أحمد عاطف (قطة) الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق «52، 56، 72».



وحقق نهضة بركان فوزه الأول في تاريخه في دوري المجموعات للمسابقة في أول مشاركة، وجاء على حساب ضيفه باور ديناموز الزامبي 3-0 في بركانه. وحافظ بطل الدوري المغربي على سجله خالياً من الخسارة قارياً في ملعبه للمباراة الـ52 توالياً، أحرز الأهداف اللاعب الزامبي آرون كاتيبي الكرة بالخطأ في شباك فريقه «ق 13»، وعزز منير شويعر تقدم «البراكنة» بتسديدة على الطاير « ق 16».



وغاب عن تشكيلة المدرب التونسي معين الشعباني ياسين البحيري وأسامة المليوي، إلا أن الفريق واصل عرضه الهجومي القوي، حيث عول هجومياً على السنغالي بول باسين الذي سدد كرة قوية ارتدت من القائم «ق17»، كما صد القائم تسديدة أخرى لشويعر «ق28»، والثالث من ركلة جزاء أحرزها بول باسين بنجاح «ق 66».

وفشل الترجي التونسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الملعب المالي على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن المجموعة الرابعة.