العين يخسر بثنائية أمام زاخو العراقي في الخليجية ويفقد صدارة «الأولى»



خسر العين 0-2 أمام مضيفه زاخو العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ضمن دوري أبطال الخليج للأندية، وبالنتيجة يتصدر زاخو المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويتراجع العين للمركز الثاني برصيد 6 نقاط ويحل سترة البحريني في في المركز الثالث بنقطتين بعد تعادله سلبياً في المباراة الأولى بنفس المجموعة مع القادسية الكويتي الذي يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، سجل أهداف زاخو العراقي كل من أمجد عطوان من ركلة جزاء في الدقيقة 15، وأليو آدم في الدقيقة 33. ويلتقي اليوم الأربعاء ضمن مباريات المجموعة الثانية النهضة العماني وضيفه التضامن حضرموت اليمني، ويستضيف الريان القطري الشباب السعودي في المباراة الثانية.



الشوط الأول

انتهى الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، رغم البداية الجيدة للعين خلال الدقائق العشر الأولى، قبل أن يدخل زاخو العراقي، في أجواء المباراة ويسيطر على منطقة المناورة مقابل تراجع وبطء للعين في وسط الملعب خصوصاً من جانب حازم عباس، الذي كان دون المستوى إذ تكررت أخطاؤه وكان ضعيفاً في الالتحام وبطيئاً في الحركة وجاء هدف زاخو الأول بعد أن استغل لاعبو زاخو، المساحة والزمن في وسط ملعب العين ليصلوا إلى منطقة الجزاء ويتحصلوا على ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد المدافع ميشيل كوماري، وتصدى أمجد عطوان، للركلة ليسجل منها الهدف الأول.

عزز الهدف الأول من دوافع لاعبي الفريق العراقي الذين تابعوا سيطرتهم على منطقة المناورة مستغلين حالة الفراغ في وسط ملعب العين وكادوا أن يضيفوا هدفاً ثانياً لكن تسديدة أمجد عطوان، علت العارضة بقليل، قبل أن يتسبب خطأ آخر من حازم عباس، على حدود منطقة الجزاء في اهتزاز شباك العين للمرة الثانية بواسطة اللاعب أليو آدم، في حين طالب لاعبو الفريق البنفسجي بمخالفة قبل تسجيل هدفهم الثاني لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب لينتهي الشوط الأول بتقدم زاخو بهدفين نظيفين.



الشوط الثاني

في الشوط الثاني اندفع لاعبو العين للهجوم بحثاً عن تقليص الفارق، وسدد نيانج كرة علت العارضة، وبدا الفريق البنفسجي أفضل حالاً من حيث الاستحواذ والمحاولات الهجومية لكن عاب لاعبيه الشفقة والتسرع في إنهاء الهجمة وتوغل حازم عباس داخل منطقة الفريق العراقي غير أن حارس المرمى تدخل في الوقت المنافس ليفسد المحاولة، وكاد خطأ من الحارس حسن ساني أن يكلف العين هدفاً ثالثاً بعد أن ارتطمت به الكرة وعادت لمهاجم زاخو الذي سدد الكرة بعيداً عن المرمى.

واستمرت محاولات العين الهجومية خصوصاً بعد ارتفاع قائد الفريق حازم للمستوى المأمول مقابل تراجع لأصحاب الأرض الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة دون خطورة تذكر، ولجأوا في أحيان أخرى لإهدار الوقت بالسقوط على الأرض، ولم تشهد الدقائق الأخيرة أحداثاً تذكر لينتهي اللقاء بفوز زاخو العراقي بهدفين نظيفين.



