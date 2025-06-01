محمد بن راشد بن محمد ومحمد القرقاوي يحتفلان بإنجاز «الفرسان»

احتفل سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، بإنجاز فريق شباب الأهلي في الموسم المنتهي 2024 ـ 2025.

وجرى الاحتفال في أبراج الإمارات، مع كؤوس ودروع الرباعية التاريخية، التي تضمنت كأس سوبر إعمار، ودرع التحدي للسوبر الإماراتي القطري، ودرع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكان «الفرسان» قد اختتموا موسمهم بالتتويج بدرع الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، والخامسة في عصر الاحتراف الذي بدأ موسم 2008 ـ 2009، متساوياً مع العين كأكثر من توّج باللقب في هذه الفترة، وكانت هذه المرة الثانية التي يحقق فيها شباب الأهلي لقبين خلال 3 مواسم بعد تتويجه باللقب في 2022 ـ 2023، وكان قد فعلها في موسمي 2013 ـ 2014 و2015 ـ 2016.