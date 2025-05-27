«الفرسان».. احتفالية من أبوظبي إلى دبي بالدرع التاسعة

نظم شباب الأهلي مسيرة احتفالية في حافلة مكشوفة للاعبي فريقه مع درع دوري أدنوك للمحترفين، من استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وحتى استاد راشد في مقر النادي بدبي، حيث كان هناك عددٌ من جماهير النادي للاحتفال بتتويج الفريق باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما تسلم درع البطولة عقب فوزه على مضيفه الجزيرة 2 - 1، في مباراتهما ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من عمر الدوري.

وقال اللواء طلال الشنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم: نهنئ كل محبي النادي على الإنجازات المحققة، بعد موسم كان صعباً، ولكن الحمد لله كنا مجتهدين، والحصيلة والخروج برباعية من 6 بطولات أمر جيد، والقادم أفضل بإذن الله، وما تحقق، جاء بفضل اجتهاد الفريق، وتوفير الاستقرار الفني والإداري، حتى حققنا المطلوب، وفق الخطة الموضوعة، وبعدما تضافرت الجهود، وفق رؤية واستراتيجية واضحة، لتحقيق موسم إيجابي.

وقال عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة: 4 بطولات إنجاز كبير، وعلينا أن نكون أقوى في المواسم المقبلة، لأنني متأكد أن الموسم المقبل سيكون أشرس وأقوى من الموسم المنتهي، ونحن في نادٍ لا نقبل المركز الرابع، ويبحث دائماً عن العدد الأكبر من البطولات، والوصول للقمة والإنجازات سهل، ولكن المحافظة عليها يكون أكثر صعوبة، ودوري أبطال آسيا للنخبة، طموح مشروع نسعى إليه، ويتطلب هذا الأمر جاهزية وعملاً كبيراً، ونطلب دعم ومساندة الفريق.

وعن مستقبل المدرب البرتغالي باولو سوزا مع شباب الأهلي، وترتيبات التحضير للموسم الجديد، قال: لكل وقت حديث، والآن نحتفل بالتتويج، وسنرى ما يحدث مستقبلاً، والأهم بالنسبة لنا في شركة شباب الأهلي للكرة، المزيد من الجهد والعمل في تجهيز الفريق، للحفاظ على ما تحقق، والسعي بكل قوة لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.

وقال خالد الكعبي إداري شباب الأهلي: دائماً ما ننافس على كافة البطولات التي نشارك فيها، ولكن الظروف لم تكن تساعدنا، وفي هذا الموسم، أثمرت جهودنا تحقيق رباعية تاريخية، من 6 بطولات تنافسنا فيها بكل قوة، على الرغم من الإصابات العديدة التي تعرض لها الفريق، وتلك الحصيلة ستكون حافزاً قوياً لنا في الموسم القادم.