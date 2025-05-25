محمد بن راشد بن محمد بن راشد يتوج شباب الأهلي بدرع الدوري التاسعة

توج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم ‏رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، فريق «الفرسان» رسمياً بدرع دوري أدنوك للمحترفين في إستاد محمد بن زايد مساء أمس، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعبد الله الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين.

جرت مراسم التتويج بعد فوز شباب الأهلي على مضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1، وسجل هدفي شباب الأهلي لوكا ميليفوجوفيتش ومؤنس دبور في الدقيقتين 54 من ركلة جزاء و62، وهدف الجزيرة برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 5، لينهي شباب الأهلي مشاركته في نسخة المسابقة لموسم 2024-2025، وفي رصيده 63 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 37 نقطة في المركز السابع، وتسلم «الفرسان» درع الدوري للمرة التاسعة في تاريخهم، موزعين بين 4 مرات في زمن الهواية، و5 مرات في عصر الاحتراف المطبق في الكرة الإماراتية منذ موسم 2008-2009.

وزار الجزيرة الشباك مبكراً في المباراة، بعدما لعب عبد الله رمضان كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، وحولها برونو دي اوليفيرا بلمسة سحرية في شباك شباب الأهلي بالدقيقة 5، لتشتعل أجواء الإثارة في أرض ملعب المباراة، مع أفضلية نسبية للجزيرة في الدقائق التالية، والتي شكل فيها «فخر أبوظبي» خطورة على مرمى الحارس حمد المقبالي، وأجرى الجزيرة تغييراً اضطرارياً بخروج نبيل فقير للإصابة في الدقيقة 22.

وواصل الجزيرة ضغطه وأدائه الهجومي بحثاً عن الهدف الثاني، وقابله شباب الأهلي بتركيز دفاعي من نصف ملعبه، مع محاولة الاعتماد على الكرات الثابتة للتسجيل، وتألق علي خصيف حارس الجزيرة، في التصدي لفرصة خطيرة لـ«الفرسان» في الدقيقة 40، في أخطر فرص الضيوف في الشوط الأول الذي نجح «فخر أبوظبي» في الحفاظ على تفوقه بهدف دون مقابل حتى نهايته.

وبحث شباب الأهلي عن التعادل في الشوط الثاني، وحصل على الأفضلية الهجومية مع تراجع الجزيرة للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، وحصل «الفرسان» على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعبه ماتيوس ليما داخل منطقة الجزاء، وأحرز منها لوكا ميليفوجوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 54، لتعود المباراة إلى نقطة البداية بتعادل الفريقين.

وكادت كرة ماتيوس ليما أن تخدع علي خصيف في الدقيقة 58، ولكن لحق بها حارس الجزيرة قبل أن تتجاوز خط المرمى، ولعب كارتابيا ركلة حرة من الجانب الأيمن على الزاوية القريبة، وخطفها مؤنس دبور بكرة رأسية مسجلاً الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 62، وواصل «الفرسان» أفضليتهم في السيطرة والاستحواذ والتناقل السهل للكرة مع بعض محاولات من الجزيرة للعودة إلى اللقاء، وألغى الحكم هدفاً سجله الجزيرة بداعي التسلل في الدقيقة 83، وتألق حمد المقبالي في تحويل تسديدة قوية للجزيرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 87، وأحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، ولم يكن هناك تغيير على النتيجة لينهي شباب الأهلي مشواره في الدوري بفوز مهم في ليلة التتويج.