العين يحقق فوزاً معنوياً على النصر قبل مغامرة كأس العالم للأندية

حقق العين فوزاً معنوياً على النصر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة أنهى «الزعيم» موسمه في المركز الخامس بـ44 نقطة، مقابل 38 نقطة للنصر.

ويغادر العين الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأميركية.

ويلعب «الزعيم» في المجموعة السابعة، مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي.

وبالعودة إلى مباراة النصر، فقد فرض فيها العين إيقاعه مبكراً، مستفيداً من الغيابات المؤثرة التي شهدتها تشكيلة النصر، ولم ينتظر طويلاً حتى نجح مهاجمه المتألق كودجو لابا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، منحها الحكم للزعيم بعد العودة إلى تقنية الفار، وأضاف كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وحاول النصر تقليل الفارق وضغط بثقله على دفاع العين، لكنه لم يخلق فرصاً حقيقية أمام مرمى خالد، باستثناء تسديدة واحدة من أقدام المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 37، وواصل هجماته التي افتقدت إلى اللمسة الأخيرة، في المقابل تفوق العين في الاستحواذ على الكرة والانتشار الجيد، ما مكنه من حسم نتيجة الشوط الأول بثنائية نظيفة.

في الشوط الثاني، كثف النصر محاولاته بحثاً عن التسجيل، وأشرك مدربه المهاجم المتألق عبد الله توري، وتحسن أداء النصر مقارنة بالفترة الأولى، رغم الخروج الاضطراري لعثمان بوسعيد بسبب الإصابة.

ولعب البديل سالم السومحي ركلة حرة مباشرة في المرمى، حولها خالد عيسى بصعوبة إلى الركنية، ورد العين بهجمة خطرة قادها سفيان رحيمي، الذي سدد الكرة في المرمى، لكن سمير مميشيفيتش نجح في إبعادها إلى الركنية، وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين حتى انتهاء المباراة بفوز الزعيم.

وتعد هذه المباراة الأخيرة في مشوار المدرب الهولندي ألفريد شرودر مع النصر، بعد موسم متواضع للفريق، اكتفى خلاله بحصد لقب «السوبر الإماراتي القطري» بعد فوزه على قطر القطري 5-1، فيما خرج من كأس رئيس الدولة من دور الـ16، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من ربع النهائي، ومن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية.