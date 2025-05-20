شباب الأهلي يفوز على دبا الحصن ويصل إلى النقطة 60

وصل شباب الأهلي إلى النقطة 60 في صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه دبا الحصن 3-2، في مباراتهما ضمن الجولة 25 على ملعب استاد راشد، واستمر «الفرسان» أبطال الدوري في جمع النقاط قبل ختام مشوارهم في المسابقة الأحد المقبل، بينما توقّف رصيد دبا الحصن، الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، عند 16 نقطة في المركز 13 قبل الأخير.

وافتتح بوغدان التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 5، وتعادل هيثم الجويني لدبا الحصن في الدقيقة 32، وأضاف سيرجيو داميان الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 52، ثم أحرز بيير كوندي هدف التعادل الثاني لدبا الحصن في الدقيقة 66، قبل أن يخطف سلطان عادل هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة، التي شهدت أيضاً ركلتي جزاء لأصحاب الأرض أضاعهما سردار أزمون وماتيوس ليما في الدقيقتين 13 و38، بفضل تألق حارس دبا الحصن عبد الله حسن.

وأثمر الضغط المبكر لشباب الأهلي عن هدف في الدقيقة 5، بكرة رأسية من بوغدان بعد ركلة ركنية لعبها حارب عبد الله. واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، سددها سردار أزمون، وتصدى لها عبد الله حسن، حارس دبا الحصن، في الدقيقة 13، وأخطأ مدافع شباب الأهلي في إبعاد الكرة، لتتهيأ أمام هيثم الجويني، الذي وضع الكرة في مرمى «الفرسان» في الدقيقة 32. واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لشباب الأهلي، سددها ماتيوس ليما في الدقيقة 38، وردت من القائم الأيسر إلى يدي حارس دبا الحصن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وحافظ شباب الأهلي على تفوقه في الشوط الثاني، وأسفر ضغط «الفرسان» عن هدف ثانٍ بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء بقدم سيرجيو داميان في الدقيقة 52. وأحرز دبا الحصن هدفاً عن طريق بيير كوندي، وألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 64، ثم عاد كوندي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 66، بعد تمريرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء. ونجح سلطان عادل في خطف هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 71، وحافظ «الفرسان» على تفوقهم حتى نهاية المباراة، وخروجهم بالنقاط كاملة.