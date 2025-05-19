العين يتعثر بالتعادل أمام عجمان ويقلّص حظوظه في التمثيل الآسيوي

تعادل العين وضيفه عجمان 0-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين. وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى (41 نقطة) في المركز الخامس، وتقلّصت حظوظه للحد الأدنى في الحصول على مقعد للتمثيل الآسيوي، وربما فقد الفرصة رسمياً في حال فوز منافسيه المباشرين، الوحدة والوصل، فيما رفع عجمان رصيده إلى (28 نقطة) في المركز العاشر.

انتهى شوط اللعب الأول بالتعادل السلبي بعد أداء وسط ومحاولات متبادلة للفريقين، مع أفضلية نسبية للعين الذي ضاعت له أكثر من فرصة بفضل تألق علي محمد، حارس عجمان، من جهة، وعدم التركيز في إنهاء الهجمة العيناوية من جهة أخرى، بينما تألق الحارس خالد عيسى في أكثر من مناسبة، وأبعد الخطر عن مرماه.

وفي الشوط الثاني بدا العين أكثر رغبة في الوصول إلى مرمى ضيفه، إذ توالت محاولاته لهز الشباك بتسديدات ومحاولات من رحيمي، وكاكو، ولابا، وإيريك، في الوقت الذي اتخذ فيه لاعبو عجمان جانب الحذر، وتراجعوا لحماية مرماهم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي لم تُصنع منها خطورة تُذكر. وتابع حارس عجمان تألقه لينقذ مرماه بعد أن طار ليبعد تسديدة بلاسيوس من مخالفة خارج المنطقة، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات عيناوية عدة لم تُسفر عن شيء، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.