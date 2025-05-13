التعادل يحسم «الديربي القديم» بين النصر وشباب الأهلي

حسم التعادل بهدف لمثله مباراة «ديربي دبي القديم» بين النصر وشباب الأهلي، على إستاد آل مكتوم لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل توري للنصر ودبور لشباب الأهلي في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة رفع «الفرسان» أبطال الدوري رصيدهم إلى 57 نقطة في الصدارة، وتراجع العميد إلى المركز السابع بـ35 نقطة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض شباب الأهلي أفضليته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، وكان قريباً من التسجيل من رأسية رينان داسيلفا، التي مرت بجانب القائم في الدقيقة 22، في المقابل تراجع النصر لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة بقيادة مروان أزرقان وعثمان بوسعيد، لكنها لم تشكل خطراً على مرمى شباب الأهلي.

في الشوط الثاني كثف «الفرسان» محاولاتهم الهجومية، وضغطوا على مرمى أحمد شمبيه لكن النصر فاجأهم بهدف التقدم في الدقيقة 54 بواسطة عبد الله توري الذي نجح في إسكان الكرة الشباك من أول لمسة بعد دخوله بديلاً لأزرقان، ما دفع شباب الأهلي للنزول بثقله إلى الهجوم وتمكن من إدراك التعادل عن طريق مؤنس دبور في الدقيقة 74.

ورفع الحكم عادل النقبي البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر موسى نداي في الدقيقة 83 بسبب تدخل قوي ضد كون سيلفا.