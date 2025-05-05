البطائح يخطف فوزاً صعباً أمام بني ياس ويقترب من البقاء في «المحترفين»

إيهاب زهدي

تصوير: إبراهيم صادق

فاز البطائح على ضيفه بني ياس بهدف دون مقابل، سجله عزيز غانييف من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر مباراتهما على ملعب استاد خالد بن محمد، مساء اليوم، ضمن الجولة 23، ورفع البطائح رصيده إلى 24 نقطة وبقي في المركز 12، بينما توقف رصيد بني ياس عند 25 نقطة وبقي في المركز 11، ويحتاج كل منهما لنقطة واحدة من الجولات الثلاث الأخيرة لتأكيد بقائهما في دوري أدنوك للمحترفين.

قدم الفريقان أداءً متقارباً في الشوط الأول، وتألق حارسا المرمى في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة، مع أفضلية هجومية نسبية للبطائح وضحت مبكراً عندما باغت ضيفه «السماوي» بهدف مبكر ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل، ثم ألغى الحكم هدفاً ثانياً للبطائح في الدقيقة 35، لوجود لمسة يد على أناتولي، لتغيب الأهداف عن النصف الأول للقاء.

وزاد البطائح من ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء لوجود لمسة يد على جواو فيكتور لاعب بني ياس، سددها عزيز غانييف مسجلاً هدفاً للبطائح في الدقيقة 55، وتخلى بعدها بني ياس عن أدائه الدفاعي، واندفع هجومياً بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وقابله البطائح بهجمات مرتدة شكلت خطورة على مرمى بني ياس، ومن إحداها سجل أناتولي هدفاً في الدقيقة 81، ألغاه الحكم لوجود خطأ على اللاعب قبل التسجيل، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.