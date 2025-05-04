التعادل يُخيم على مواجهة العين والجزيرة

تعادل العين وضيفه الجزيرة 1-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وبالنتيجة راوح الفريقان مكانهما على لائحة الترتيب، إذ بقي العين في المركز الخامس برصيد (37 نقطة)، بينما بقي الجزيرة في المركز السابع برصيد (33 نقطة). بادر الجزيرة بالتسجيل أولاً عن طريق نبيل فقير في الدقيقة 46، وعادل للعين سفيان رحيمي في الدقيقة 60.

وهذا هو التعادل السابع للفريقين خلال 32 مواجهة جمعتهما بدوري المحترفين، بينما احتفظ الجزيرة بتفوقه بتحقيقه 13 انتصاراً مقابل 12 انتصاراً للعين.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الخمس الأولى من المباراة تهديداً أول للجزيرة عندما سدد إلياس كرة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس خالد عيسى وحولها إلى ركنية لم يستفد منها الجزراوية. بعد ذلك استمر الأداء متوازناً ومتكافئاً بين الفريقين، وظهرت أول فرصة خطيرة للعين بعد مرور 37 دقيقة عندما سدد كاكو كرة من زاوية ضيقة مرت إلى جوار القائم الأيمن للحارس خصيف، الذي عاد بعدها بدقيقتين ليتألق في التصدي لتسديدة قوية للتوغولي لابا كودجو، وحولها إلى ركنية لم يستفد منها العين.

وبعد محاولات جزراوية عدة، تصدى نبيل فقير لمخالفة خارج منطقة الجزاء وسددها بإتقان في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى خالد عيسى، مسجلاً هدفاً رائعاً، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف دون مقابل للعين.

الشوط الثاني

بعد مرور دقيقتين فقط من الشوط الثاني، طار علي خصيف برشاقة ليبعد كرة كانت في طريقها للمرمى بعد رأسية سفيان رحيمي، منقذاً فريقه من هدف محقق، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليتربص بكرة عرضية وصلته من إيريك، ويحولها في المرمى مسجلاً هدف التعادل للعين. عاد اللاعب نفسه ليسجل هدفاً بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة، لكن تقنية الفيديو ألغته بسبب وجود لابا في وضع تسلل وحرمانه للحارس خصيف من الرؤية.

وتعددت محاولات الفريقين للوصول للمرمى، ولكن دون أن يتمكن أي منهما من التسجيل، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.