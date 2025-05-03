الوصل يفوز بـ«ديربي دبي» ويؤجل حسم شباب الأهلي لدرع دوري المحترفين

تأجل حسم شباب الأهلي لدرع نسخة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025، والذي كان يحتاج إلى نقطة واحدة للتتويج، وذلك بعدما تجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الأول، بتلقيه الخسارة الأولى أمام مضيفه الوصل بنتيجة 1-2، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل مساء اليوم، في ختام اليوم الأول من الجولة 23 للمسابقة، بينما وصل رصيد الوصل إلى 40 نقطة وتقدم للمركز الثالث. أحرز هدفي الوصل نيكولاس خيمينيز وفابيو دي ليما في الدقيقتين 20 و49، وسجل هدف شباب الأهلي البديل سعيد عزت الله في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي شهدت طرد مدرب شباب الأهلي باولو سوزا في الوقت بدل الضائع.

تألق محمد علي الوالي، حارس الوصل، مبكراً في الدقيقة 5 بالتصدي لتسديدة مفاجئة قوية لشباب الأهلي من يحيى الغساني، ورد جواو بيدرو سريعاً بتسديدة قوية للوصل في الدقيقة 7 لكنها علت العارضة بقليل. هدأ الأداء بعدها مع أفضلية نسبية لـ«الفرسان» في السيطرة والتمرير بوسط الملعب، وتركيز دفاعي عالٍ من «الإمبراطور»، الذي سجل هدفاً في الدقيقة 20، بكرة سددها نيكولاس خيمينيز وارتطمت بقدم إيغور غوميز لاعب شباب الأهلي وأكملت طريقها لتسكن شباك الحارس حمد المقبالي.

زاد شباب الأهلي من ضغطه الهجومي في الدقائق التالية، وسدد لاعبه لوكا كرة أرضية أمسكها الوالي بثقة عالية في الدقيقة 34، وتحسن أداء الوصل لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى المقبالي. لم ينجح «الفرسان» في الاستفادة من الكرات الثابتة التي اعتادوا التسجيل منها في مبارياتهم الأخيرة. سدد خيمينيز كرة مفاجئة للوصل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وذهبت سهلة بين يدي المقبالي، لينتهي الشوط الأول بتفوق الوصل بهدف دون مقابل.

أجرى شباب الأهلي تغييرين مع انطلاقة الشوط الثاني بنزول كارتابيا وريكليمي وخروج الغساني وبدر ناصر، وأخطأ دفاع «الفرسان» في التعامل مع كرة سهلة، ليخطفها الوصل وتصل إلى فابيو دي ليما الذي واجه المقبالي وسددها قوية معلناً عن الهدف الثاني لـ«الإمبراطور» في الدقيقة 49. كاد ليما أن يسجل هدفاً شخصياً ثانياً في الدقيقة 51، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر، ورد القائم الأيمن لمرمى «الفرسان» تسديدة علي صالح في الدقيقة 55.

عاد شباب الأهلي وأجرى تغييرين بالدفع بكل من سعيد عزت الله ورينان في الدقيقة 59 مع اندفاع هجومي كبير بحثاً عن هدف أول، بينما اعتمد الوصل على الهجمات المرتدة. سدد يوري سيزار ركلة حرة لشباب الأهلي في الدقيقة 64 أبعدها الوالي وارتطمت بالقائم الأيسر وأكملت طريقها لخارج الملعب. تهيأت الكرة بالخطأ من دفاع الوصل لتصل إلى سردار أزمون مهاجم «الفرسان»، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 65.

دفع الوصل بتبديله الأول في الدقيقة 68 بنزول كايو بدلاً من جواو بيدرو، واستنزف شباب الأهلي تبديلاته بالدفع بالمهاجم مؤنس دبور بديلاً لحارب عبد الله في الدقيقة 70. أخرج الوصل بوبليتي ودفع بمالك جنعير في الدقيقة 75، وسدد يوري سيزار كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 78. قلص البديل سعيد عزت الله الفارق بتسجيل هدف لشباب الأهلي في الدقيقة 79 بكرة رأسية حول بها تمريرة رأسية من زميله سردار. اندفع شباب الأهلي هجومياً، وأضاع دبور فرصة هدف التعادل بعدما سدد كرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 82، وهو في مواجهة مباشرة مع الوالي.

اشتعلت أجواء الإثارة في الدقائق الأخيرة، ودعم الوصل دفاعه بالدفع باللاعب تاكاشي بدلاً من خيمينيز في الدقيقة 85. أضاع سردار فرصة لا تضيع في الوقت بدل الضائع بعدما وصلت إليه كرة مرتدة من الوالي، لكنه سددها فوق العارضة بغرابة. طُرد بعدها مدرب شباب الأهلي، باولو سوزا، بالبطاقة الحمراء من حكم المباراة، واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل الضائع قبل أن يُطلق صافرة النهاية معلناً فوز الوصل وتأجيل حسم شباب الأهلي للدرع.