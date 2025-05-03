في مباراة غزيرة الأهداف.. التعادل يحسم مواجهة خورفكان والنصر

حسم التعادل 3-3 مواجهة خورفكان والنصر مساء اليوم، لحساب الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد صقر بن محمد القاسمي. وبهذه النتيجة، رفع «العميد» رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، مقابل 32 نقطة لـ«النسور» في المركز الثامن.

جاءت المباراة مفتوحة من الجانبين، وضغط خورفكان على دفاع النصر، وأوجد فرصة أولى من تسديدة قوية من أقدام لورينسي تألق في التصدي لها أحمد شمبيه، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من زميله إيلتون بوا. وفي الوقت الذي بحث فيه النصر عن معادلة النتيجة، تمكن لورينسي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يقلّص مروان أزرقان الفارق في الدقيقة 36، ثم يتولى بنفسه تعديل النتيجة من ضربة رأسية في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني، أعاد إيلتون الأسبقية لخورفكان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعد صناعة من طارق تيسودالي، ورد النصر ببعض الهجمات التي أثمرت عن هدف التعادل الذي حمل توقيع البديل أحمد جشك في الدقيقة 67. واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.