في المباراة المؤجلة من الجولة 16.. الشارقة يتعادل مع الجزيرة ويبتعد أكثر عن لقب الدوري

تعادل الجزيرة والشارقة 1-1، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين.

وفقد الشارقة نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، وابتعد خطوة جديدة بعد أن وصل إلى النقطة 45، بفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي الذي يواجه الوحدة في وقت لاحق اليوم، علماً بأن الشارقة لديه مباراة مؤجلة مع بني ياس، فيما وصل الجزيرة إلى النقطة 32 في المركز السابع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما تقدم الكونغولي نيسكينز كيبانو لمصلحة الجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة 10، احتسبها حكم اللقاء بعد لمسة يد داخل المنطقة على اللاعب محمد عبد الباسط.

وتعادل فراس بالعربي للشارقة قبل نهاية الشوط من علامة الجزاء بعد تعرضه لعرقلة من المدافع خليفة الحمادي.

وبدا الجزيرة الطرف الأفضل أغلب فترات الشوط الأول، ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وتشكيل خطورة على مرمى عادل الحوسني، خاصة من الجهة اليسرى عن طريق كيبانو ونبيل فقير، أنشط لاعبي الجزيرة في أول 45 دقيقة.

وأهدر الجزيرة أكثر من فرصة محققة للتسجيل، ولم يستغل أفضليته الهجومية، في الوقت الذي دخل فيه الشارقة أجواء اللقاء في الدقائق العشر الأخيرة من عمر الشوط، إذ كانت أبرز محاولات الضيوف في الدقيقة 33 عبر فرصة مزدوجة تصدى لها علي خصيف ببراعة.

ولم يكن الشوط الثاني كحال سابقه، بعدما انخفض الأداء الهجومي من كلا الفريقين، وقلت المحاولات الحقيقية على المرميين.

ولم تفلح التبديلات في صفوف كلا الفريقين في إجراء تغيير على مستوى النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع الشارقة، شاهين عبد الرحمن للإنذار الثاني.