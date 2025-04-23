شباب الأهلي يفوز على خورفكان برباعية ويعيد الفارق إلى 11 نقطة مع الشارقة

عزّز شباب الأهلي صدارته لجدول دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على ضيفه خورفكان برباعية نظيفة سجلها بالترتيب مؤنس دبور، وسردار أزمون، وكون سانتوس سيلفا، وكارتابيا (من ركلة جزاء) في الدقائق 38، 64، 66، و80، في ختام الجولة 22 من الدوري، مساء اليوم، على استاد راشد.

ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 55 نقطة، وأعادوا الفارق إلى 11 نقطة بينهم وبين الشارقة صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد خورفكان عند 31 نقطة في المركز الثامن، بعدما عانى من النقص العددي منذ الدقيقة 18، إثر طرد لاعبه محمد شاكر ببطاقة حمراء مباشرة.

وجاءت الدقائق الأولى من اللقاء سريعة وحماسية من الجانبين حتى الدقيقة 19، التي شهدت طرد محمد شاكر بعد عرقلته لحارب عبد الله ومنعه من هجمة واعدة، ما سمح لشباب الأهلي بفرض سيطرة أكبر على مجريات المباراة.

وحاصر شباب الأهلي ضيفه في نصف ملعبه، محاولاً اختراق الدفاعات، في حين حاول خورفكان الاستفادة من المساحات في هجمات مرتدة. وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً بخروج المدافع رينان للإصابة، ونزول هنريكي في الدقيقة 31، وتبعتها تعديلات في مهام المدافعين.

وأثمر الضغط عن هدف أول في الدقيقة 38، من رأسية مؤنس دبور بعد ركلة ركنية، وهي إحدى أبرز أسلحة «الفرسان» هذا الموسم. وأجرى خورفكان تغييراً اضطرارياً بخروج طارق تيسودالي للإصابة في الدقيقة 42، ونزول أسامة نور الدين، وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف دون رد.

وتواصل الأداء السريع في الشوط الثاني، وأضاف شباب الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 64 برأسية من البديل سردار أزمون بعد ركنية أخرى، ثم أحرز كون سانتوس سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم كارتابيا الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

ليحصد شباب الأهلي 3 نقاط ثمينة، ويقترب أكثر من منصة تتويج الدوري.