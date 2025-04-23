الوصل يحصد نقاط مباراته مع البطائح ويتقدم إلى المركز الثالث

خسر البطائح أمام ضيفه الوصل 1-3، في مباراتهما على ملعب استاد خالد بن محمد مساء اليوم، ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين. وبدأ البطائح بالتسجيل عن طريق أولريش سيدوين في الدقيقة 5، وتعادل الوصل بهدف سياكا سيديبي في الدقيقة 38، ثم تقدم الوصل بهدف فابيو دي ليما في الدقيقة 43، وعزز كايو كانيدو تقدم الوصل بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليتوقف رصيد البطائح عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر، ويرفع الوصل رصيده إلى 37 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث.

وفاجأ البطائح ضيفه بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 5، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم سيدوين. وتحول الوصل بعد الهدف للهجوم الضاغط، وأنقذ مدافع البطائح أديلسون فريقه من تلقي هدف التعادل عندما أبعد كرة قبل أن تجتاز خط المرمى، بعدما اصطدمت بقدم حارس مرماه إبراهيم عيسى والقائم.

وواصل الوصل أداءه الهجومي، وسجل هدفاً في الدقيقة 32 ألغاه الحكم بداعي التسلل. وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب هدف التعادل للوصل بعد أن ألغاه حكم المباراة بإشارة من الحكم المساعد، وسجله سياكا سيديبي في الدقيقة 38، بعد تمريرة وصلته خلف مدافعي البطائح، فانفرد وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك.

وأنهى الوصل الشوط الأول لصالحه بهدف ثانٍ سجله فابيو دي ليما برأسية، حول بها تمريرة رأسية من نيكولاس خيمينيز، بعد كرة عرضية مثالية من علي صالح في الدقيقة 43.

ورفع البطائح من وتيرة أدائه الهجومي في الشوط الثاني، بحثاً عن إدراك التعادل، وحاول استغلال الجانبين في الوصول السريع إلى مرمى الوصل، الذي سعى لامتصاص حماس أصحاب الأرض وفرض الهدوء على إيقاع المباراة، حتى نجح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما وصلت تمريرة سياكا إلى البديل كايو كانيدو، لينفرد ويراوغ الحارس ويسددها قوية مسجلاً الهدف الثالث للوصل، منهياً آمال البطائح في العودة.