النصر يخطف 3 نقاط ثمينة من دبا الحصن في سباق المراكز المتقدمة

خطف النصر 3 نقاط ثمينة من دبا الحصن بفوزه عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، لحساب الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع "العميد" رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة في المركز 13.

بحث النصر عن الوصول مبكراً إلى مرمى دبا الحصن، ونزل بثقله إلى الهجوم وتفوق في الاستحواذ على الكرة، وأوجد بعض الفرص الخطرة بواسطة المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش في مناسبتين على الأقل، أبرزها الضربة الرأسية التي مرت بجانب القائم بقليل في الدقيقة 13، في المقابل لعب دبا الحصن بطريقة دفاعية، محاولاً غلق المساحات، واعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة السنغالي أليو ندور والتونسي هيثم الجويني.

وواصل النصر سيطرته على مجريات الشوط الأول، وأتيحت له المزيد من الفرص عن طريق مروان أزرقان، لكنه لم ينجح في تحويل إحداها إلى هدف بسبب التكتل الدفاعي. وكان دبا الحصن قريباً من التسجيل من هجمتين مرتدتين لولا تألق حارس المرمى أحمد شمبيه.

في الشوط الثاني، جاءت أحداث المباراة مشابهة لسيناريو البداية، وفرض النصر أفضليته وتفوق في الاستحواذ على الكرة والفرص، لكنه لم يتمكن مرة أخرى من الوصول إلى المرمى، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تقترب من نهايتها، نجح المدافع غلوبير ليما في خطف هدف التقدم لـ"العميد" في الدقيقة 88، ليهدي فريقه 3 نقاط ثمينة في سباق المراكز المتقدمة.