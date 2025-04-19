الجزيرة بطلاً لكأس المحترفين للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 15 عاماً

العين - طلحة عبد الله – محمد صادق – إيهاب زهدي

توج فريق الجزيرة بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه المثير على شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في النهائي الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد. وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث سجل عبدالله رمضان وكيبانو هدفي الفوز لـ«فخر أبوظبي»، فيما أحرز سردار آزمون هدف شباب الأهلي الوحيد. بهذا التتويج، يضيف الجزيرة اللقب الثاني في تاريخه بهذه البطولة.

تُوِّج الجزيرة بطلاً للنسخة الـ17 من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مساء اليوم، بعد فوزه على شباب الأهلي 2-1 في مباراتهما على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. ورفع الفريق رصيده إلى لقبين في البطولة بعد لقب وحيد سبق أن حصل عليه "فخر أبوظبي" منذ 15 عاماً، وتحديداً في موسم 2009-2010. وعوّض الفريق خسارته في النهائي الأول والوحيد الذي جمعه بـ"الفرسان" على لقب البطولة نفسها في 19 أبريل 2014، والذي فاز فيه شباب الأهلي 2-1 على نفس الملعب.

افتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق عبد الله رمضان، وأدرك شباب الأهلي التعادل بواسطة سردار أزمون في الدقيقة 50، ثم عاد الجزيرة للتقدم في الدقيقة 55 بالهدف الثاني الذي سجله نيسكينز كيبانو، ليلحق بشباب الأهلي خسارته الأولى محلياً هذا الموسم، ويوقف سلسلة ألقابه في تلك البطولة عند 5 ألقاب.

بدأت المباراة بالتزام تكتيكي من الفريقين، وحذر في التمرير وتجنب فقدان الكرة بسهولة. وبعد مرور أول 5 دقائق، بدأت أفضلية شباب الأهلي في الاستحواذ على وسط الملعب، وتحصل الفريق على عدد من الركلات الثابتة حول منطقة جزاء الجزيرة، نفذها جميعاً كارتابيا، وظهرت الخطورة في الدقيقة 11 عندما لعبت كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء قابلها سردار أزمون بتسديدة عالية.

وجاءت أول فرصة خطرة للجزيرة في الدقيقة 13 من ركلة حرة، لعبت داخل منطقة الجزاء وخرج الحارس حسن حمزة بطريقة خاطئة، ليخطفها رامون ميريز برأسية، أبعدها المدافع رينان إلى ركنية. وشهدت الدقائق التالية تسرعاً واضحاً في التمرير، وفاجأ عبد الله رمضان الجميع بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، مستغلاً تقدم الحارس ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 18.

تراجع الجزيرة للدفاع من منتصف ملعبه، ما أتاح لشباب الأهلي مزيداً من السيطرة، لكن دون فعالية هجومية واضحة. وأجاد الجزيرة التنظيم الدفاعي والارتداد السريع، مع الاعتماد على المرتدات التي صعبت مهمة "الفرسان" في إيجاد حلول هجومية فعالة. وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة 1-0.

دخل شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، وتألق علي خصيف في التصدي لرأسية سردار أزمون في الدقيقة 47، ثم تصدى لركلة حرة نفذها لوكا في الدقيقة 49. وأثمر الضغط عن هدف التعادل في الدقيقة 50، عندما تابع سردار كرة مرتدة من العارضة وسجل بعد مراوغة مدافع الجزيرة.

رد الجزيرة سريعاً بهدف ثانٍ في الدقيقة 55 عن طريق كيبانو، الذي راوغ المدافع وسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة. ارتفعت وتيرة المباراة، وسدد رينان رأسية مرت فوق العارضة في الدقيقة 62، ثم تصدى القائم الأيسر لتسديدة سردار في الدقيقة 71، ودفع سوزا بماتيوس ليما بدلاً من مؤنس دبور لتقوية الهجوم.

وفي العشر دقائق الأخيرة، دفع مدرب شباب الأهلي بكل أوراقه، أبرزها سلطان عادل. وكاد محمد النني أن يسجل هدفاً من ركلة حرة، أنقذها علي خصيف ببراعة. احتُسب 10 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع.

وشهد الوقت الإضافي فرصاً عديدة، أخطرها تسديدة أرضية من سعيد عزت الله، تصدى لها خصيف. كما أهدر ناسيم شاذلي انفراداً، وأنقذ حمزة تسديدة خلفية من برونو أوليفيرا. وتدخل خصيف لإبعاد كرة عرضية، قبل أن يصاب ويُعالج داخل الملعب. وأضاع سردار أزمون فرصة محققة في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تتويج الجزيرة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.