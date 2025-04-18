النصر يخطف فوزاً قاتلاً من الشارقة

خطف النصر فوزاً قاتلاً من الشارقة في الوقت بدل الضائع بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم.

وسجل المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش الهدف القاتل في الدقيقة 90+3، بعد أن افتتح زميله البرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا التسجيل في الدقيقة 13، وعادل أحمد شمبيه النتيجة للشارقة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة، ضعفت حظوظ الشارقة صاحب المركز الثاني بـ41 نقطة في ملاحقة شباب الأهلي المتصدر بفارق 11 نقطة، فيما عزز «العميد» مركزه الثامن بـ30 نقطة.

جاءت المباراة مفتوحة من الجانبين، مع أفضلية بسيطة للنصر، الذي أوجد أول فرصة خطرة عندما سدد مروان أزرقان قريباً من المرمى في الدقيقة الثامنة، ثم واصل هجماته عبر التوغّل من الأطراف، حتى نجح البرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا في افتتاح التسجيل مبكراً من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 13.

وردّ الشارقة، الذي لعب بتشكيلة احتياطية، بعدة محاولات، ونزل بثقله إلى الهجوم بحثاً عن هدف التعادل، لكن دفاع «العميد» كان يقظاً، وأغلق جميع المساحات أمام مرماه.

وفي الدقيقتين 37 و41، تألق أحمد شمبيه حارس مرمى النصر بتصديه لتسديدتين قويتين من مهاجم الشارقة البرازيلي جويلهرم سوسيغان، ليحافظ على أسبقية فريقه بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، كثّف الشارقة هجماته، خاصة مع دخول الثنائي فراس بالعربي ولوان بيريرا، وأوجد العديد من الفرص، أبرزها الهجمة الانفرادية التي قادها بالعربي لكنه سدد فوق المرمى في الدقيقة 64، ثم رأسية سوسيغان التي مرّت قريبة من القائم في الدقيقة 65، قبل أن يهدي شمبيه هدف التعادل للشارقة بعد أن حوّل تسديدة تايرون كونراد داخل شباكه في الدقيقة 68.

واستمر اللعب مفتوحاً بين الفريقين وسط أفضلية للشارقة في عدد الفرص السانحة للتسجيل، لكن سيفيروفيتش استغل خطأ من حارس المرمى خالد توحيد ليخطف هدف الفوز لفريقه، ويعيده إلى سكة الانتصارات.