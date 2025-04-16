اتحاد الكرة يحتفي بمنتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً

عادت إلى البلاد، أول من أمس، بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين، قادمة من مدينة الطائف السعودية، بعد ختام مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، وجاء ذلك بعدما حصل «أبيض الناشئين» على المركز الثاني في مجموعته، بعد أن جمع 4 نقاط، وتأهل إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، خلال نوفمبر المقبل.

وبدأ «أبيض الناشئين» مشواره بالخسارة أمام منتخب اليابان 1 - 4، ثم الفوز على منتخب أستراليا 2 - 0، والتعادل مع فيتنام 1-1، وفي ربع النهائي خسر من نظيره الأوزبكي 1 - 3، واحتفى اتحاد الإمارات لكرة القدم، ببعثة المنتخب، لحظة وصولها إلى مطار زايد الدولي، بالعاصمة أبوظبي، من خلال استقبال رسمي حضره عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسن النمر، فهد إسماعيل الحوسني، يحيي خلف المطروشي وعمر الحاج المهيري وحمد أحمد المزروعي، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، وعدد من الجماهير وأهالي اللاعبين، وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة، بمناسبة التأهل إلى المونديال.

ويُعد هذا التأهل الرابع لمنتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، بعد المشاركة في مونديال إيطاليا 1991، ونيجيريا 2009، والإمارات 2013، حين استضافت الدولة البطولة، كما يُعد التأهل إلى الدور ربع النهائي في نسخة 2009، وهو أفضل إنجاز لمنتخبنا في تاريخ مشاركاته الماضية، وتشهد بطولة كأس العالم للناشئين في قطر 2025، والتي ستقام سنوياً، مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، والمعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

ومن جانب آخر، عبّر أعضاء منتخبنا الوطني للناشئين، عن فرحهم بهذا الاستقبال الذي أقامه اتحاد الكرة، وأشاد المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي بالاهتمام الكبير الذي حظي به المنتخب من قبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة منذ بداية التصفيات، وتم توفير كل الاحتياجات، وتسخير كافة الإمكانات التي مكنّت المنتخب من بلوغ الهدف المنشود، وهو التأهل إلى المونديال، على الرغم من صعوبة المهمة، بوجود منتخبات قوية، مثل اليابان وأستراليا.

وبدوره، أكد عصام ضاحي مدير المنتخب، أن تأهل المنتخب إلى المونديال، جاء نتيجة عمل دؤوب من أعضاء الجهاز الفني والطبي، واللاعبين الذين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم، من أجل الوصول إلى كأس العالم، على الرغم من الظروف التي أحاطت بالمنتخب قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، والخسارة أمام اليابان في الجولة الأولى، وأضاف أن المتابعة الحثيثة للمنتخب من قبل معالي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، لعبت دوراً رئيساً في تهيئة اللاعبين من الناحية النفسية والمعنوية للبطولة، وهو الأمر الذي كان يحتاجه اللاعبون قبل بداية كل مباراة.