"أبيض الناشئين" يخسر أمام أوزبكستان ويودع كأس آسيا تحت 17 سنة

ودّع منتخبنا الوطني للناشئين مساء اليوم، كأس آسيا تحت 17 سنة من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام منتخب أوزبكستان 1-3، في مباراتهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بالسعودية.وأحرز هدف منتخبنا محمد بطي في الدقيقة 67، بينما سجل أهداف منتخب أوزبكستان أسيلبيك علييف هدفين في الدقيقتين 14 و36، وسيف الدين سوديكوف من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبدأ "أبيض الناشئين"، الذي حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة في قطر خلال نوفمبر المقبل، المباراة بحذر دفاعي، وقابله أوزبكستان بالاعتماد على التسديدات القوية، ونجح من خلالها في افتتاح التسجيل في الدقيقة 14، من ركلة حرة مباشرة بعيدة، سددها أسيلبيك علييف قوية في الشباك.

واستمر منتخب أوزبكستان على نفس الأداء، ولم تكن هناك خطورة حقيقية من منتخبنا حتى الدقيقة 29، عندما مررت كرة بينية كاد أن ينفرد على إثرها مهاجم منتخبنا مايد عادل، إلا أن الحارس الأوزبكي خرج في التوقيت المناسب، ومنع هجمة واعدة.

وأضاف أسيلبيك علييف الهدف الثاني لأوزبكستان في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مرور وكرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أبو بكر شكرولاييف.وحصل منتخب أوزبكستان على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعبهم أسيلبيك علييف من قبل حارس مرمانا محمد ناصر، وأحرز منها سيف الدين سوديكوف الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتحسن أداء منتخبنا في الشوط الثاني، أمام تراجع دفاعي واعتماد على الهجمات المرتدة من منتخب أوزبكستان، وتمكن محمد بطي من تسجيل هدف أول لمنتخبنا في الدقيقة 67، بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، لترتفع معنويات لاعبينا بحثاً عن المزيد من الأهداف في الدقائق التالية.

وواصل منتخبنا الوطني هجماته، وتصدى رستمجونوف، حارس أوزبكستان، لفرصة خطيرة من مايد عادل في الدقيقة 71، فيما شكل منتخب أوزبكستان خطورة على مرمانا من خلال عدد من الهجمات المرتدة، إلا أن النتيجة ظلّت على حالها حتى صافرة النهاية، وتأهل منتخب أوزبكستان إلى الدور نصف النهائي، وخرج منتخبنا من البطولة الآسيوية.