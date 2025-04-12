الوحدة يعزز مركزه الثالث في دوري المحترفين بتعادل إيجابي مع الوصل

تعادل الوصل وضيفه الوحدة 2-2، بعد قمة مثيرة وقوية جرت على ملعب استاد زعبيل مساء اليوم، في ختام الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين. افتتح الوصل التسجيل بهدفين عن طريق جواو بيدرو في الدقيقتين 20 و45، ثم نجح الوحدة في تسجيل هدفيه عن طريق روبين فيليب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وجونكالو دي أوليفيرا في الدقيقة 86، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، ويرفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة، معززًا موقعه في المركز الثالث، فيما رفع الوصل رصيده إلى 34 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع.

وبدأ الوصل بالتسجيل في الدقيقة 20، من متابعة جيدة لجواو بيدرو لتسديدة جوناتاس القوية المرتدة من محمد الشامسي حارس الوحدة، وتدخلت تقنية الفيديو بعدها لإلغاء هدف سجله عمر خريبين للوحدة في الدقيقة 29، قبل أن ينجح جواو بيدرو في خطف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45.

ووسط احتفالات الوصل، تمكن الوحدة من تقليص الفارق بهدفه الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق روبين فيليب بعد هجمة مرتدة سريعة. واستمرت المباراة سجالًا بين الفريقين في الشوط الثاني، حتى الدقيقة 86، عندما أدرك جونكالو دي أوليفيرا التعادل للوحدة بعد هجمة منظمة ومتابعة جيدة لكرة داخل منطقة جزاء الوصل.

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