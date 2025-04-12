خورفكان والبطائح يرفضان الفوز ويقنعان بالتعادل الإيجابي بهدف

حسم التعادل الإيجابي بهدف نتيجة مباراة خورفكان وضيفه البطائح خلال اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بكر خورفكان بهدف السبق عن طريق طارق تيسودالي الذي أحرزه في الدقيقة 18، وعدل للضيوف اللاعب أنطونيو خلال الشوط الثاني، ليرفع خورفكان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، والبطائح إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر. وشهدت المباراة تدخل حكام الفيديو في 3 حالات بعد أن تم رفض هدف لكل فريق من قبل حكام الفيديو، إلى جانب إلغاء ركلة جزاء لخورفكان.

جاءت أحداث اللقاء سريعة من جانب الفريقين، حيث دخل خورفكان المسنود بجماهيره الغفيرة المباراة بقوة بحثاً عن هدف مبكر للسيطرة على مجريات اللقاء، مع اعتماد الضيوف على المرتدات وسرعة مهاجم الفريق أناتولي، الذي فُرضت عليه رقابة لصيقة من دفاع الخور. وبحلول الدقيقة 18، افتتح خورفكان التسجيل عن طريق هجمة مرتدة مثالية بدأها اللاعب كيتا الذي مرر الكرة خلف المدافعين ليتسلمها الفرنسي طارق تيسودالي ويسدد كرة أرضية زاحفة تخطت حارس البطائح إبراهيم عيسى وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى.

بعد الهدف، استشعر لاعبو البطائح عِظم المسؤولية وضربوا حصاراً محكماً على دفاعات الخور بغية تسجيل هدف التعادل، لكن معظم كرات الفريق وجدت الحارس أحمد ديدا، نجم الشوط الأول بلا منازع، والذي تصدى لكافة فرص الفريق الضيف، لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور بهدف.

ومع انطلاقة شوط المدربين، تمكن البطائح من العودة وإدراك التعادل عن طريق لاعبه أنطونيو، الذي استقبل إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء، ليتلاعب بالمدافعين مسدداً الكرة بيسراه في سقف المرمى، هدف التعادل جاء في الدقيقة 47. ومنح الهدف لاعبي البطائح مزيداً من المعنويات، لكن مدافع الفريق عبد العزيز هيكل وقع في المحظور بارتكابه ركلة جزاء إثر عرقلته للاعب لورانسي في الدقيقة 66، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء قبل أن يتم استدعاؤه من قبل حكام الـ«VAR» للتأكد من الضربة، التي تم إلغاؤها بداعي وجود لاعب من خورفكان في موقع تسلل قبل وصول الكرة إلى لورانسي.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، المُقدر بنحو 13 دقيقة، تدخل حكام الفيديو للمرة الثالثة خلال اللقاء، ليتم إلغاء هدف البطائح الذي أحرزه أناتولي بحجة دفعه لمدافع خورفكان عبد الله الرفاعي قبل وصول الكرة، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف.