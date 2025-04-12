العين يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى العروبة

استعاد العين نغمة الانتصارات بعد غياب استمر لأربع جولات سابقة لم يذق خلالها طعم الفوز، بتغلبه 3-0 على ضيفه العروبة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين. ورفع الفريق البنفسجي رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع، بينما بقي العروبة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.سجل أهداف العين كل من لابا كودجو في الدقيقة 48، وبلاسيوس في الدقيقة 53، وسيكوبابا في الدقيقة 64.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد سيطرة عيناوية كاملة على مجريات اللعب، لكن من دون فعالية هجومية تُذكر، إذ أضاع زملاء لابا كودجو فرصاً عدة بسبب التسرع والشفقة، فضلاً عن تألق حارس العروبة الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة. وبالمقابل، اعتمد العروبة على الهجمات المرتدة التي لم تسفر عن خطورة تُذكر.

وفي الشوط الثاني، اندفع لاعبو العين للهجوم وبدت رغبتهم واضحة في زيارة الشباك، ليفتتح المهاجم التوغولي لابا كودجو التسجيل بعد أن ارتقى لعرضية إيريك وحولها برأسه في المرمى. وبعد خمس دقائق فقط، عاد الظهير المتألق إيريك ليمرر الكرة لبلاسيوس داخل منطقة العمليات، ليترجمها الأخير في المرمى بطريقة رائعة بعد أن راوغ دفاع العروبة، ويعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني.

وتابع العين ضغطه الهجومي مقابل تراجع تام للعروبة، لينجح البديل سيكوبابا في التسجيل بعد تمريرات متبادلة بينه وبين كودجو داخل منطقة العمليات.